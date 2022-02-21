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العراق.. مصرف حكومي يمنح قروضا لترميم المنازل
العراق.. مصرف حكومي يمنح قروضا لترميم المنازل
أصدر مصرف الرافدين المملوك للحكومة العراقية توجيها لفروعه في بغداد والمحافظات، بتقديم قروض ترميم وتأهيل للدور السكنية للموظفين والمواطنين. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:28+0000
2022-02-21T08:28+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاثنين، عن المكتب الإعلامي للمصرف بحسب موقع "السومرية نيوز".وذكر البيان أن المصرف طالب فروعه بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.وأكد البيان على أن تكون المعاملات، وفق المساحة الجغرافية لسكن المقترض وبالاعتماد على موقع العقار كأساس لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية.وكان مصرف الرافدين قد أعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين بواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يؤكد-ضرورة-تفعيل-اتفاقية-الجزائر-مع-إيران-1058917178.html
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أخبار العراق اليوم

العراق.. مصرف حكومي يمنح قروضا لترميم المنازل

08:28 GMT 21.02.2022
© AP Photo / JASSIM MOHAMMEDدينار عراقي
دينار عراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / JASSIM MOHAMMED
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أصدر مصرف الرافدين المملوك للحكومة العراقية توجيها لفروعه في بغداد والمحافظات، بتقديم قروض ترميم وتأهيل للدور السكنية للموظفين والمواطنين.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاثنين، عن المكتب الإعلامي للمصرف بحسب موقع "السومرية نيوز".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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أمس, 16:47 GMT
وذكر البيان أن المصرف طالب فروعه بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.
وأكد البيان على أن تكون المعاملات، وفق المساحة الجغرافية لسكن المقترض وبالاعتماد على موقع العقار كأساس لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية.
وكان مصرف الرافدين قد أعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين بواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة.
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