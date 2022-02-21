https://arabic.sputniknews.com/20220221/العراق-مصرف-حكومي-يمنح-قروضا-لترميم-المنازل-1058935628.html
العراق.. مصرف حكومي يمنح قروضا لترميم المنازل
العراق.. مصرف حكومي يمنح قروضا لترميم المنازل
أصدر مصرف الرافدين المملوك للحكومة العراقية توجيها لفروعه في بغداد والمحافظات، بتقديم قروض ترميم وتأهيل للدور السكنية للموظفين والمواطنين. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:28+0000
2022-02-21T08:28+0000
2022-02-21T08:28+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103400/82/1034008213_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_20e2dd9580ca7fa530d47de5d4f6e1b2.jpg
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاثنين، عن المكتب الإعلامي للمصرف بحسب موقع "السومرية نيوز".وذكر البيان أن المصرف طالب فروعه بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.وأكد البيان على أن تكون المعاملات، وفق المساحة الجغرافية لسكن المقترض وبالاعتماد على موقع العقار كأساس لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية.وكان مصرف الرافدين قد أعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين بواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يؤكد-ضرورة-تفعيل-اتفاقية-الجزائر-مع-إيران-1058917178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103400/82/1034008213_12:0:1988:1482_1920x0_80_0_0_390d79f34e0b1c88d480fbced7fc391b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق.. مصرف حكومي يمنح قروضا لترميم المنازل
تابعنا عبر
أصدر مصرف الرافدين المملوك للحكومة العراقية توجيها لفروعه في بغداد والمحافظات، بتقديم قروض ترميم وتأهيل للدور السكنية للموظفين والمواطنين.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاثنين، عن المكتب الإعلامي للمصرف بحسب موقع "السومرية نيوز"
.
وذكر البيان أن المصرف طالب فروعه بالالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.
وأكد البيان على أن تكون المعاملات، وفق المساحة الجغرافية لسكن المقترض وبالاعتماد على موقع العقار كأساس لتوزيع الطلبات على الفروع المعنية.
وكان مصرف الرافدين قد أعلن في وقت سابق منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين بواقع 50 مليون دينار وللمواطنين 30 مليون دينار وبفائدة 5 بالمئة.