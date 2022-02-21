https://arabic.sputniknews.com/20220221/الكركمين-يضع-فنانة-مصرية-في-أزمة-وبمرمى-الاتهامات-فيديو-1058958301.html

الكركمين يضع فنانة مصرية في أزمة وبمرمى الاتهامات... فيديو

الكركمين يضع فنانة مصرية في أزمة وبمرمى الاتهامات... فيديو

فوجئت فنانة مصرية بوقوعها في ورطة، وذلك بعد إلقاء القبض على أحد الصيادلة، الذي حقق ثروة ‏بالملايين نتيجة زعمه علاج مرضاه بمادة الكركمين.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T14:59+0000

2022-02-21T14:59+0000

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وطالب البعض بمحاسبة المطربة المصرية الشعبية، فاطمة عيد، بسبب تقديمها إعلان تلفزيوني لصالح الصيدلي المقبوض عليه، أحمد أبو النصر، وعلاجه بالكركمين، ما اعتبره العديدين هو مساهمة منها في الترويج للعلاج، الذي زعم أبو النصر أنه يساهد في علاج العديد من الأمراض، منها العجز الجنسي.ودافعت فاطمة عن نفسها من تلك الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون" المصرية، أمس الأحد، أنها صورت الإعلان التلفزيوني قبل 5 سنوات، ودون مقابل، لأن الصيدلي أحمد أبو النصر ساهم في علاج زوجها من خشونة المفاصل.وتابعت مشددة أنها لا تعلم سواء كان العلاج المزعوم بالكركمين حاصل على ترخيص من عدمه، وذلك لأنها ليست مسؤولة عن ذلك.وعوقب الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير إعلاميا باسم "طبيب الكركمين" من القضاء المصري بالحبس عامين ونصف العام، مع توقيع غرامة مالية عليه هي 250 ألف جنيه، بعد إدانته في 7 تهم، من أبرزها تداول أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة المصرية بتداولها، وبيع سلع مجهولة المصدر، وانتحال صفة طبيب، وإدارة صيدلية ومستتشفى دول الحصول على ترخيص.

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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع