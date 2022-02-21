الكرملين: بوتين وعلييف يوقعان إعلان "تعاون الحليفين" عقب مباحثاتهما غدا
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، جلسة مباحثات يوم غد الثلاثاء، حيث يعتزم الرئيسان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم قره باغ.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي بالكرملين: "في الثاني والعشرين من شهر شباط/فبراير ستعقد جلسة مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي سيتواجد في روسيا في زيارة عمل. من المقرر بحث مجموعة من مسائل تنمية العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث تنفيذ الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم قره باغ، بما في ذلك تدابير استعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز.
وأضاف البيان: "عقب المباحثات، سيتم توقيع إعلان بشأن تعاون الحليفين، ما يرفع العلاقات بين روسيا وأذربيجان إلى مستوى التحالف".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث تنفيذ الاتفاقات بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم قره باغ، بما في ذلك تدابير استعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز.
وأضاف البيان: "عقب المباحثات، سيتم توقيع إعلان بشأن تعاون الحليفين، ما يرفع العلاقات بين روسيا وأذربيجان إلى مستوى التحالف".