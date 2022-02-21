https://arabic.sputniknews.com/20220221/الكويت-تشتري-31-طائرة-بقيمة-6-مليارات-دولار-من-إيرباص-1058952529.html

الكويت تشتري 31 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار من "إيرباص"

الكويت تشتري 31 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار من "إيرباص"

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، عن صفقة كبيرة بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة "إيرباص"، تشمل 31 طائرة جديدة، لإعادة هيكلة اتفاق أبرم في عام 2014. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الكويت اليوم

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وتأتي الصفقة بعد مفاوضات "ساخنة" بين الحين والآخر، عقب تحقيقات بشأن مزاعم عن عمولات تتعلق بأمر الشراء الأولي المكون من 25 طائرة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، علي الدخان، في مؤتمر صحفي: "تمكنا من الاتفاق على إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تضع الخطوط الجوية الكويتية في مكان أقوى بكثير للنجاح على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة".تشمل الاتفاقية الجديدة 9 طائرات "إيرباص" من طراز "إيه 320 نيو" و6 طائرات من طراز "إيه 321 نيو"و3 طائرات من طراز "إيه 321 نيو إل آر" و4 طائرات "إيه 330- 800 نيو" و7 طائرات "إيه 330- 900 نيو" وطائرتان من طراز "إيه 350- 900".وقال الدخان: "بصراحة كنت متشككا بشأن طريقة تعامل ايرباص لا سيما بسبب الشائعات التي أحاطت بصفقات سابقة مع الخطوط الجوية الكويتية".وأضاف: "دخلنا أربعة أشهر من المفاوضات المهنية الجادة، والتي اشتدت في بعض الأحيان، لكننا حافظنا دائما على الاحترام والتفهم لرغبات واحتياجات بعضنا البعض".طلبت الخطوط الجوية الكويتية في عام 2014 الحصول على 15 طائرة "إيرباص 320 نيو" و10 طائرات "إيرباص 350"، مع بدء التسليم في عام 2019.في فبراير/ شباط 2020، شكل البرلمان الكويتي لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم الرشاوى، بعد أن دفعت شركة "إيرباص" غرامات ضخمة لتسوية قضايا الرشوة في المحاكم الفرنسية والبريطانية والأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/إيرباص-تلغي-عقدا-لتوريد-50-طائرة-إلى-قطر-مع-تصاعد-الخلافات-بينهما-1056773024.html

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أخبار الكويت اليوم