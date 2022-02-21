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https://arabic.sputniknews.com/20220221/المجلس-العسكري-في-بورما-يحل-محل-سو-تشي-في-قضية-الروهينغا-1058944241.html
المجلس العسكري في بورما يحل محل سو تشي في قضية الروهينغا
المجلس العسكري في بورما يحل محل سو تشي في قضية الروهينغا
يطعن المجلس العسكري الحاكم في بورما اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية في الاتهام بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:25+0000
2022-02-21T11:25+0000
بورما
محكمة العدل
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وبذلك يحل المجلس محل الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي في أعلى محكمة بالأمم المتحدة التي رفضت هذه الاتهامات بنفسها أواخر عام 2019 في لاهاي بهولندا، عندما تم النظر في القضية لأول مرة، بحسب "فرانس برس".وأسفر الانقلاب العسكري في بورما عن الإطاحة بأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، كحاكمة مدنية للبلاد في الأول من شباط/فبراير 2021.وحاليا تخضع أونغ سان سو تشي التي انتقدتها منظمات حقوقية غير حكومية لضلوعها في اضطهاد الروهينغا، للإقامة الجبرية في بلدها من قبل القادة العسكريين الذين دافعت عنهم في لاهاي.وتوجه غامبيا الدولة المسلمة التي قدمت طلبها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، اتهامات للسلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعمليات الإبادة الجماعية لعام 1948.ويجب على المجلس العسكري في "اعتراضاته الأولية" على الاتهامات اليوم الاثنين، أن يثبت أن محكمة العدل الدولية غير مختصة البت في هذه القضية.ويبعث المجلس العسكري وفدا جديدا للمحكمة برئاسة كو كو هلاينغ، وزير التعاون الدولي، وتيدا أو، المدعية العامة في البلاد.ومنذ 2017، يعيش قرابة 850 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات مزدحمة في بنغلادش حينما فروا من حملة عسكرية شرسة في بورما ذات الغالبية البوذية، بينما لايزال نحو 600 ألف آخرين في ولاية راخين البورمية.
https://arabic.sputniknews.com/20210401/الصين-تحذر-من-أن-فرض-عقوبات-على-بورما-1048535294.html
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بورما, محكمة العدل

المجلس العسكري في بورما يحل محل سو تشي في قضية الروهينغا

11:25 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddinقارب ينقل أشخاص من الروهينغا القادمين من ميانمار، قبالة سواحل إندونيسيا، 25 يونيو 2020
قارب ينقل أشخاص من الروهينغا القادمين من ميانمار، قبالة سواحل إندونيسيا، 25 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin
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يطعن المجلس العسكري الحاكم في بورما اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية في الاتهام بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.
وبذلك يحل المجلس محل الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي في أعلى محكمة بالأمم المتحدة التي رفضت هذه الاتهامات بنفسها أواخر عام 2019 في لاهاي بهولندا، عندما تم النظر في القضية لأول مرة، بحسب "فرانس برس".
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1 أبريل 2021, 05:27 GMT
وأسفر الانقلاب العسكري في بورما عن الإطاحة بأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، كحاكمة مدنية للبلاد في الأول من شباط/فبراير 2021.
وحاليا تخضع أونغ سان سو تشي التي انتقدتها منظمات حقوقية غير حكومية لضلوعها في اضطهاد الروهينغا، للإقامة الجبرية في بلدها من قبل القادة العسكريين الذين دافعت عنهم في لاهاي.
وتوجه غامبيا الدولة المسلمة التي قدمت طلبها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، اتهامات للسلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعمليات الإبادة الجماعية لعام 1948.
ويجب على المجلس العسكري في "اعتراضاته الأولية" على الاتهامات اليوم الاثنين، أن يثبت أن محكمة العدل الدولية غير مختصة البت في هذه القضية.
ويبعث المجلس العسكري وفدا جديدا للمحكمة برئاسة كو كو هلاينغ، وزير التعاون الدولي، وتيدا أو، المدعية العامة في البلاد.
ومنذ 2017، يعيش قرابة 850 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات مزدحمة في بنغلادش حينما فروا من حملة عسكرية شرسة في بورما ذات الغالبية البوذية، بينما لايزال نحو 600 ألف آخرين في ولاية راخين البورمية.
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