https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الغرب-يشجع-كييف-على-الاعتداء-ويؤسس-قواعد-عسكرية-له-في-أوكرانيا-1058949176.html

المقداد: الغرب يشجع كييف على الاعتداء ويؤسس قواعد عسكرية له في أوكرانيا

المقداد: الغرب يشجع كييف على الاعتداء ويؤسس قواعد عسكرية له في أوكرانيا

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الغرب يقود حملة ضد روسيا تشبه التي شنتها نفس الدول ضد دمشق، مشيرا إلى أن الغرب يشجع كييف على الاعتداء على روسيا، من... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T12:38+0000

2022-02-21T12:38+0000

2022-02-21T12:38+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المقداد خلال لقائه، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "حملة الغرب المضللة ضد روسيا تشبه الحملة التي شنتها هذه الدول على سوريا".وتابع بأن: "الدول الغربية تشجع اعتداء كييف على روسيا وتؤسس قواعد عسكرية لها في أوكرانيا".وكان المقداد قد قال في حوار مع قناة "روسيا اليوم": "نحن على تواصل مباشر مع الإدارة الروسية ونناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في سوريا والتطورات الدولية والتصعيد الغربي ضد روسيا خلال الأيام الماضية والذي يأتي في إطار ممارسة المزيد من الضغوط عليها لمنعها من أن تكون لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية بما في ذلك موقفها الداعم لسوريا في محاربة الإرهاب الذي عانت منه طيلة السنوات الماضية والمدعوم مالياً وسياسياً وعسكرياً من قبل الدول الغربية التي تقوم الآن بالهجوم على روسيا".وأكد الوزير السوري خلال اللقاء التلفزيوني، أن الغرب يسعى جاهدا إلى سلب العالم الدور المتوازن الذي تلعبه روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بهدف منع تعددية الأقطاب والحفاظ على سياسة القطب الواحد والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدول الداعمة للإرهاب لغايات سياسية هي نفسها التي تقوم الآن بمهاجمة روسيا وتهدد بفرض عقوبات عليها بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الإرهاب-الإعلامي-يستهدف-روسيا-كما-استهدف-سوريا-سابقا-1058943884.html

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