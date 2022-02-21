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https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الغرب-يشجع-كييف-على-الاعتداء-ويؤسس-قواعد-عسكرية-له-في-أوكرانيا-1058949176.html
المقداد: الغرب يشجع كييف على الاعتداء ويؤسس قواعد عسكرية له في أوكرانيا
المقداد: الغرب يشجع كييف على الاعتداء ويؤسس قواعد عسكرية له في أوكرانيا
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الغرب يقود حملة ضد روسيا تشبه التي شنتها نفس الدول ضد دمشق، مشيرا إلى أن الغرب يشجع كييف على الاعتداء على روسيا، من... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:38+0000
2022-02-21T12:38+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المقداد خلال لقائه، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "حملة الغرب المضللة ضد روسيا تشبه الحملة التي شنتها هذه الدول على سوريا".وتابع بأن: "الدول الغربية تشجع اعتداء كييف على روسيا وتؤسس قواعد عسكرية لها في أوكرانيا".وكان المقداد قد قال في حوار مع قناة "روسيا اليوم": "نحن على تواصل مباشر مع الإدارة الروسية ونناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في سوريا والتطورات الدولية والتصعيد الغربي ضد روسيا خلال الأيام الماضية والذي يأتي في إطار ممارسة المزيد من الضغوط عليها لمنعها من أن تكون لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية بما في ذلك موقفها الداعم لسوريا في محاربة الإرهاب الذي عانت منه طيلة السنوات الماضية والمدعوم مالياً وسياسياً وعسكرياً من قبل الدول الغربية التي تقوم الآن بالهجوم على روسيا".وأكد الوزير السوري خلال اللقاء التلفزيوني، أن الغرب يسعى جاهدا إلى سلب العالم الدور المتوازن الذي تلعبه روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بهدف منع تعددية الأقطاب والحفاظ على سياسة القطب الواحد والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدول الداعمة للإرهاب لغايات سياسية هي نفسها التي تقوم الآن بمهاجمة روسيا وتهدد بفرض عقوبات عليها بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الإرهاب-الإعلامي-يستهدف-روسيا-كما-استهدف-سوريا-سابقا-1058943884.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

المقداد: الغرب يشجع كييف على الاعتداء ويؤسس قواعد عسكرية له في أوكرانيا

12:38 GMT 21.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الغرب يقود حملة ضد روسيا تشبه التي شنتها نفس الدول ضد دمشق، مشيرا إلى أن الغرب يشجع كييف على الاعتداء على روسيا، من أجل بناء قواعد عسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد المقداد خلال لقائه، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "حملة الغرب المضللة ضد روسيا تشبه الحملة التي شنتها هذه الدول على سوريا".

"سوريا تدعم جهود الرئيس بوتين من أجل تجاوز الأزمات التي يدفع الغرب باتجاه تفجيرها في هذه المنطقة الحساسة من العالم".

اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
وتابع بأن: "الدول الغربية تشجع اعتداء كييف على روسيا وتؤسس قواعد عسكرية لها في أوكرانيا".
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
المقداد: الإرهاب الإعلامي يستهدف روسيا كما استهدف سوريا سابقا
11:19 GMT
وكان المقداد قد قال في حوار مع قناة "روسيا اليوم": "نحن على تواصل مباشر مع الإدارة الروسية ونناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في سوريا والتطورات الدولية والتصعيد الغربي ضد روسيا خلال الأيام الماضية والذي يأتي في إطار ممارسة المزيد من الضغوط عليها لمنعها من أن تكون لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية بما في ذلك موقفها الداعم لسوريا في محاربة الإرهاب الذي عانت منه طيلة السنوات الماضية والمدعوم مالياً وسياسياً وعسكرياً من قبل الدول الغربية التي تقوم الآن بالهجوم على روسيا".
"التضليل والتزوير والفبركة التي حفلت بها وسائل الإعلام الغربية ضد روسيا مؤخراً تذكرنا كسوريين بالحملات التي تعرضت لها سوريا خلال المرحلة الماضية والتي مارست فيها الدول الغربية أبشع أنواع الإرهاب الإعلامي والاقتصادي وأبشع أنواع الدعاية المضللة التي تجعل من المجرم ضحية".
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي
فيصل المقداد
وزير الخارجية السوري
وأكد الوزير السوري خلال اللقاء التلفزيوني، أن الغرب يسعى جاهدا إلى سلب العالم الدور المتوازن الذي تلعبه روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بهدف منع تعددية الأقطاب والحفاظ على سياسة القطب الواحد والمتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدول الداعمة للإرهاب لغايات سياسية هي نفسها التي تقوم الآن بمهاجمة روسيا وتهدد بفرض عقوبات عليها بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.
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