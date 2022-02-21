https://arabic.sputniknews.com/20220221/المكتب-الرئاسي-الأوكراني-كييف-تتفاوض-مع-العديد-من-موردي-الغاز-وروسيا-ليست-من-بينهم----1058937442.html
المكتب الرئاسي الأوكراني: كييف تتفاوض مع العديد من موردي الغاز وروسيا ليست من بينهم
المكتب الرئاسي الأوكراني: كييف تتفاوض مع العديد من موردي الغاز وروسيا ليست من بينهم
قال روستيسلاف شورما، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن كييف تتفاوض مع العديد من موردي الغاز، وروسيا ليست من بينهم. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T09:14+0000
2022-02-21T09:14+0000
2022-02-21T09:28+0000
العالم
روسيا
تغطية أحداث دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265664_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_2ce14bf3c7cb631afca01be5d881b841.jpg
وأضاف: "يتم طرح قضية شراء الغاز ومناقشتها مع مقاولين مختلفين. وأعتقد أنه خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، سيتم الاتفاق أخيرًا على استراتيجية شراء الغاز وستقوم شركة "NAC" بوضع محفظة متوازنة من العقود الطويلة الأجل والعقود الفورية، ومن مصادر مختلفة".وتابع: "المفاوضات جارية مع موردين مختلفين. روسيا ليست من بينهم".منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، توقفت أوكرانيا عن شراء الغاز من روسيا، وبدلاً من ذلك تضخ الوقود الذي تم شراؤه من قبل أوروبا بشكل عكسي في منشآت التخزين، وقد صرحت مرارًا وتكرارًا أنها لا تخطط لاستئناف إمدادات الغاز المباشرة من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/رئيسة-وزراء-أوكرانيا-السابقة-كييف-تضلل-مواطنيها-بشأن-مشتريات-الغاز-1054673285.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054265664_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2f175757307e94894775eb432dec6ed8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
المكتب الرئاسي الأوكراني: كييف تتفاوض مع العديد من موردي الغاز وروسيا ليست من بينهم
09:14 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
قال روستيسلاف شورما، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن كييف تتفاوض مع العديد من موردي الغاز، وروسيا ليست من بينهم.
وأضاف: "يتم طرح قضية شراء الغاز ومناقشتها مع مقاولين مختلفين. وأعتقد أنه خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، سيتم الاتفاق أخيرًا على استراتيجية شراء الغاز وستقوم شركة "NAC" بوضع محفظة متوازنة من العقود الطويلة الأجل والعقود الفورية، ومن مصادر مختلفة".
وتابع: "المفاوضات جارية مع موردين مختلفين. روسيا ليست من بينهم".
منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، توقفت أوكرانيا عن شراء الغاز من روسيا، وبدلاً من ذلك تضخ الوقود الذي تم شراؤه من قبل أوروبا بشكل عكسي في منشآت التخزين، وقد صرحت مرارًا وتكرارًا أنها لا تخطط لاستئناف إمدادات الغاز المباشرة من روسيا.
27 ديسمبر 2021, 16:05 GMT