https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-يطلب-من-ماكرون-تنظيم-قمة-مع-بوتين-1058947902.html

بايدن يطلب من ماكرون تنظيم قمة مع بوتين

بايدن يطلب من ماكرون تنظيم قمة مع بوتين

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تنظيم قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

العالم

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ونقلت الخدمة الصحفية لقصر الإليزيه عن مستشار الرئيس الفرنسي قوله "نحاول تدريجيا تغيير مسار الأمور. نحاول خلق منظور دبلوماسي يقبله الكرملين."وبحسب قوله، يلعب ماكرون بشكل مهم دور الوسيط في حل الأزمة في أوكرانيا.وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبل الجانبان العرض.أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالا هاتفيا ثانيا الليلة الماضية، بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بحثا خلاله الأوضاع في أوكرانيا.وقال بيسكوف: "في حوالي الساعة الواحدة من ليل أمس، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، جرى اتصال هاتفي ثان بين زعيمي روسيا وفرنسا، حيث واصل الرئيسان بحث الأوضاع في أوكرانيا".ووفقا لبيسكوف، فقد شدد الرئيسان على ضرورة مواصلة الحوار عبر وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين.وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن من الممكن عقد اتصالات بين روسيا وفرنسا على مستوى وزيري الخارجية قريبا.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.

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