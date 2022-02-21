تغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر اتصال هاتفي، الوضع الأمني الحالي في دونباس.

وكتب زيلينسكي في تغريده على موقع تويتر: "استمرارًا لمحادثة الأمس، أبلغت إيمانويل ماكرون بالوضع الأمني ​​الحالي والقصف الاستفزازي الجديد. إننا نؤيد تكثيف عملية السلام. نحن نؤيد الاجتماع العاجل لمجموعة الاتصال الثلاثية" والوقف الفوري لإطلاق النار.