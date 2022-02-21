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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР возле дома, пострадавшего от артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
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تغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي
تغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي
قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:26+0000
2022-02-21T10:31+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
تغطية أحداث دونباس
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أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي

10:26 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 21.02.2022)
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قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 47 قذيفة بالمدفعية على جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، فيما وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بسرعة التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:28 GMT 21.02.2022
قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش على الحدود الروسية ولا أنباء عن إصابات
14:25 GMT 20.02.2022
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.
14:20 GMT 20.02.2022
بلينكن: بايدن مستعد للعمل مع بوتين في أي وقت وبأي صيغة ومن الضروري منع نشوب حرب
13:46 GMT 20.02.2022
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر اتصال هاتفي، الوضع الأمني الحالي في دونباس.
وكتب زيلينسكي في تغريده على موقع تويتر: "استمرارًا لمحادثة الأمس، أبلغت إيمانويل ماكرون بالوضع الأمني ​​الحالي والقصف الاستفزازي الجديد. إننا نؤيد تكثيف عملية السلام. نحن نؤيد الاجتماع العاجل لمجموعة الاتصال الثلاثية" والوقف الفوري لإطلاق النار.
13:23 GMT 20.02.2022
إسرائيل تضع خطة طارئة لاستيعاب أعداد المهاجرين من أوكرانيا
12:33 GMT 20.02.2022
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الخارجية الأوكرانية: لا نستعد لمهاجمة روسيا ونسعى للسلام معها
أمس, 12:29 GMT
12:05 GMT 20.02.2022
الجيش الأوكراني يستخدم ذخيرة من صنع "أرسنال" البلغارية في عمليات القصف
11:43 GMT 20.02.2022
وزيرة الخارجية البريطانية لصحيفة "ديلي ميل": إذا لم نوقف هجوم بوتين ضد أوكرانيا سيشن حروبا على بلاد أخرى كدول البلطيق وغرب البلقان
11:30 GMT 20.02.2022
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الكرملين يسأل عن هدف روسيا من مهاجمة دولة وكييف ترفض التسوية مع دونباس
أمس, 12:00 GMT
11:16 GMT 20.02.2022
حذر وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون في ظل الأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير البريطاني إن بلاده لا تحتاج إلى حدوث فراغ على رأس الحكومة في الوقت الحالي بسبب خطورة الأزمة الأوكرانية الحالية وجائحة كورونا، بحسب "رويترز".
11:14 GMT 20.02.2022
اللاجئون من دونباس يصلون إلى منطقة فورونيج
10:53 GMT 20.02.2022
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأحد، أن مينسك وموسكو ستواصلان الاختبارات المشتركة لقوات الاستجابة بسبب النشاط العسكري قرب الحدود والتصعيد في منطقة دونباس.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي على منصة "تليغرام" قال فيها الوزير: "فيما يتعلق بزيادة النشاط العسكري بالقرب من الحدود الخارجية لدولة الاتحاد وتفاقم الوضع في منطقة دونباس، قرر رئيس بيلاروس ونظيره الروسي مواصلة اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد".
وأوضح خرينين أنه "في مسار التدريبات، سيتم تحديد مراحل الدفاع عن دولة الاتحاد، التي لم يتم تغطيتها بمثل هذه الدرجة من التفصيل في التدريب خلال الفترة السابقة بعناية".
وأضاف الوزير: "بشكل عام، سيظل تركيز التدريبات دون تغيير فهو معد لضمان الرد المناسب وتخفيف التصعيد للاستعدادات العسكرية للمسيئين بالقرب من حدودنا المشتركة".
10:51 GMT 20.02.2022
أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الجمهورية المستقلة.
10:06 GMT 20.02.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
زيلينسكي يهدد بإعادة النظر في رفض أوكرانيا لامتلاك أسلحة نووية
أمس, 10:03 GMT
09:34 GMT 20.02.2022
القوات الأوكرانية تستهدف مراسلي التلفزيون المحلي جنوبي جمهورية دونيتسك
09:16 GMT 20.02.2022
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديًا، وعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة الإصلاحات الاقتصادية الأوكرانية.
وقال ميشال، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديًا وماليًا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".
وأضاف ميشال: "أطلقنا حوارًا قبل بضعة أيام فتح بصيصًا من الأمل، ولكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".
وتابع ميشال: "الكرملين يتدخل في حق أوكرانيا بتقرير مصيرها، وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".
08:56 GMT 20.02.2022
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
جونسون: الوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى أكبر حرب في أوروبا منذ 1945
أمس, 08:39 GMT
08:40 GMT 20.02.2022
مقتل اثنان من المدنيين في جمهورية لوهانسك الشعبية نتيجة لهجوم القوات الأوكرانية على منطقة بيونيرسك السكنية - الشرطة الشعبية
08:23 GMT 20.02.2022
أعلن رئيس حكومة لوغانسك، سيرغي كوزلوف، أن عدد المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم إلى جيش الدفاع يعتمد على الظروف والأوضاع الراهنة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات كوزلوف بشأن المدة التي ستستغرق فيها التعبئة العسكرية قائلا "سيعتمد الأمر كله على الظروف".
وبحسب كوزلوف، يتم استدعاء جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، بغض النظر عن خبرتهم القتالية وتخصصهم العسكري.
07:26 GMT 20.02.2022
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
بريطانيا بصدد إنشاء مركز يهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة" من جانب روسيا
أمس, 05:49 GMT
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