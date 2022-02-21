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https://arabic.sputniknews.com/20220221/بركان-إتنا-الإيطالي-يدفع-الرماد-إلى-ارتفاع-10-كيلومترات-ويعطل-حركة-الطيران-1058957451.html
بركان إتنا الإيطالي يدفع الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويعطل حركة الطيران
بركان إتنا الإيطالي يدفع الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويعطل حركة الطيران
انتشر الدخان والرماد حول جبل إتنا الإيطالي، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، خلال ثوران جديد يوم الاثنين، ما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا مؤقتا في صقلية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:46+0000
2022-02-21T14:46+0000
إيطاليا
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وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين على "تويتر" إن سحابة الرماد ارتفعت 10 كيلومترات (6.2 ميلا) في الهواء فوق فوهة بركان في الجنوب الشرقي من البركان، بحسب وكالة "فرانس برس".وأغلق مطار فينتشنزو بيليني الدولي القريب في كاتانيا في وقت الغداء يوم الاثنين حتى إشعار آخر، مع تحويل الرحلات القادمة إلى باليرمو. وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الرماد غطى الطرق والشرفات وأسطح البلدات المجاورة.وأضافت الوكالة أنها سجلت ارتفاعا تدريجيا في الهزة البركانية الزلزالية - الناجمة عن تسرب الغازات - والتي يمكن أن تكون علامة على أن إتنا يتجه نحو انفجار مذهل آخر من الحمم النارية، والمعروف باسم النشاط الانتيابي.يبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا (11000 قدم تقريبا)، وهو أطول بركان نشط في أوروبا، وثار كثيرا في الخمسمائة ألف عام الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/ثوران-بركان-إتنا-في-إيطاليا-فيديو-1058439294.html
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إيطاليا, العالم

بركان إتنا الإيطالي يدفع الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويعطل حركة الطيران

14:46 GMT 21.02.2022
© AP Photo / Salvatore Allegraثوران بركان "إتنا" من جديد جزيرة صلية، في إيطاليا 24 مايو 2021
ثوران بركان إتنا من جديد جزيرة صلية، في إيطاليا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Salvatore Allegra
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انتشر الدخان والرماد حول جبل إتنا الإيطالي، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، خلال ثوران جديد يوم الاثنين، ما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا مؤقتا في صقلية.
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين على "تويتر" إن سحابة الرماد ارتفعت 10 كيلومترات (6.2 ميلا) في الهواء فوق فوهة بركان في الجنوب الشرقي من البركان، بحسب وكالة "فرانس برس".
ثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
ثوران بركان إتنا في إيطاليا... فيديو
12 فبراير, 05:10 GMT
وأغلق مطار فينتشنزو بيليني الدولي القريب في كاتانيا في وقت الغداء يوم الاثنين حتى إشعار آخر، مع تحويل الرحلات القادمة إلى باليرمو. وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الرماد غطى الطرق والشرفات وأسطح البلدات المجاورة.
وأضافت الوكالة أنها سجلت ارتفاعا تدريجيا في الهزة البركانية الزلزالية - الناجمة عن تسرب الغازات - والتي يمكن أن تكون علامة على أن إتنا يتجه نحو انفجار مذهل آخر من الحمم النارية، والمعروف باسم النشاط الانتيابي.
يبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا (11000 قدم تقريبا)، وهو أطول بركان نشط في أوروبا، وثار كثيرا في الخمسمائة ألف عام الماضية.
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