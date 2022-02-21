https://arabic.sputniknews.com/20220221/بركان-إتنا-الإيطالي-يدفع-الرماد-إلى-ارتفاع-10-كيلومترات-ويعطل-حركة-الطيران-1058957451.html
بركان إتنا الإيطالي يدفع الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويعطل حركة الطيران
بركان إتنا الإيطالي يدفع الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويعطل حركة الطيران
انتشر الدخان والرماد حول جبل إتنا الإيطالي، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، خلال ثوران جديد يوم الاثنين، ما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا مؤقتا في صقلية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:46+0000
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إيطاليا
العالم
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وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين على "تويتر" إن سحابة الرماد ارتفعت 10 كيلومترات (6.2 ميلا) في الهواء فوق فوهة بركان في الجنوب الشرقي من البركان، بحسب وكالة "فرانس برس".وأغلق مطار فينتشنزو بيليني الدولي القريب في كاتانيا في وقت الغداء يوم الاثنين حتى إشعار آخر، مع تحويل الرحلات القادمة إلى باليرمو. وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الرماد غطى الطرق والشرفات وأسطح البلدات المجاورة.وأضافت الوكالة أنها سجلت ارتفاعا تدريجيا في الهزة البركانية الزلزالية - الناجمة عن تسرب الغازات - والتي يمكن أن تكون علامة على أن إتنا يتجه نحو انفجار مذهل آخر من الحمم النارية، والمعروف باسم النشاط الانتيابي.يبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا (11000 قدم تقريبا)، وهو أطول بركان نشط في أوروبا، وثار كثيرا في الخمسمائة ألف عام الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/ثوران-بركان-إتنا-في-إيطاليا-فيديو-1058439294.html
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إيطاليا, العالم
بركان إتنا الإيطالي يدفع الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات ويعطل حركة الطيران
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انتشر الدخان والرماد حول جبل إتنا الإيطالي، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، خلال ثوران جديد يوم الاثنين، ما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا مؤقتا في صقلية.
وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين على "تويتر" إن سحابة الرماد ارتفعت 10 كيلومترات (6.2 ميلا) في الهواء فوق فوهة بركان
في الجنوب الشرقي من البركان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأغلق مطار فينتشنزو بيليني الدولي القريب في كاتانيا في وقت الغداء يوم الاثنين حتى إشعار آخر، مع تحويل الرحلات القادمة إلى باليرمو. وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الرماد غطى الطرق والشرفات وأسطح البلدات المجاورة.
وأضافت الوكالة أنها سجلت ارتفاعا تدريجيا في الهزة البركانية الزلزالية - الناجمة عن تسرب الغازات - والتي يمكن أن تكون علامة على أن إتنا يتجه نحو انفجار مذهل
آخر من الحمم النارية، والمعروف باسم النشاط الانتيابي.
يبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا (11000 قدم تقريبا)، وهو أطول بركان نشط في أوروبا، وثار كثيرا في الخمسمائة ألف عام الماضية.