https://arabic.sputniknews.com/20220221/بريطانيا-تقول-إنها-ستنسق-مع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-عقوبات-سريعة-على-روسيا-1058973298.html
بريطانيا تقول إنها ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سريعة على روسيا
بريطانيا تقول إنها ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سريعة على روسيا
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:52+0000
2022-02-21T22:52+0000
2022-02-21T22:52+0000
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وقالت على تويتر عقب اتصال مع بوريل "اتفقنا (بريطانيا) و(الاتحاد الأوروبي) على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على نظام بوتين والوقوف إلى جانب أوكرانيا".واتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-الولايات-المتحدة-سترد-بسرعة-وحسم-على-إجراءات-روسيا-1058972659.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
بريطانيا تقول إنها ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سريعة على روسيا
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا.
وقالت على تويتر عقب اتصال مع بوريل "اتفقنا (بريطانيا) و(الاتحاد الأوروبي) على التنسيق لفرض عقوبات سريعة
على نظام بوتين والوقوف إلى جانب أوكرانيا".
واتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة
على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".