عربي
زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بريطانيا-تقول-إنها-ستنسق-مع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-عقوبات-سريعة-على-روسيا-1058973298.html
بريطانيا تقول إنها ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سريعة على روسيا
بريطانيا تقول إنها ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سريعة على روسيا
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:52+0000
2022-02-21T22:52+0000
تغطية أحداث دونباس
بريطانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1053442876_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_25afd98715ebf12ace5159494aa06db1.jpg
وقالت على تويتر عقب اتصال مع بوريل "اتفقنا (بريطانيا) و(الاتحاد الأوروبي) على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على نظام بوتين والوقوف إلى جانب أوكرانيا".واتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بايدن-الولايات-المتحدة-سترد-بسرعة-وحسم-على-إجراءات-روسيا-1058972659.html
بريطانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1053442876_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a96c4b602f57facfef301678c0cd9d09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

بريطانيا تقول إنها ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سريعة على روسيا

22:52 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
تابعنا عبرGoogle news
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها اتفقت مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على روسيا.
وقالت على تويتر عقب اتصال مع بوريل "اتفقنا (بريطانيا) و(الاتحاد الأوروبي) على التنسيق لفرض عقوبات سريعة على نظام بوتين والوقوف إلى جانب أوكرانيا".
واتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بايدن: الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم على إجراءات روسيا
22:22 GMT
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала