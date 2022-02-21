https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-اليوم-سنتخذ-قرارا-بشأن-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058960607.html
بوتين: اليوم سنتخذ قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
بوتين: اليوم سنتخذ قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستتخذ قرارا اليوم، بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:37+0000
2022-02-21T15:37+0000
2022-02-21T16:30+0000
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وقال بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك.وعلق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلا: إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم يتغير شيء.وبدوره، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "نحن الآن بلا خيار آخر، يجب أن نعترف بالتأكيد".وشدد بوتين، خلال افتتاحه الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-كييف-لن-تنفذ-اتفاقيات-مينسك---1058954769.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بوتين: اليوم سنتخذ قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
15:37 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستتخذ قرارا اليوم، بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك.
وعلق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلا: إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم يتغير شيء.
وبدوره، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "نحن الآن بلا خيار آخر، يجب أن نعترف بالتأكيد".
وشدد بوتين، خلال افتتاحه الاجتماع الاستثنائي
الموسع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.
"لقد اجتمعنا لمناقشة الوضع الذي يتطور اليوم في دونباس. وسأقول بضع كلمات بإيجاز عما يحدث هناك وكيف يتطور الوضع.. الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية على هذا المسار، أعني نداء زعيمي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا بطلب الاعتراف بسيادتهما".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص".
وقال بوتين، مختتماً اجتماع مجلس الأمن الروسي: "زملائي الأعزاء، لقد سمعت رأيكم، القرار سيتُخذ اليوم. أريد أن أشكركم على هذا الاجتماع".