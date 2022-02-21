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https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T21:23+0000
2022-02-21T21:42+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
فلاديمير بوتين
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كما ينص المرسوم على إصدار تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقامة علاقات دبلوماسية.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".
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جمهورية لوغانسك الشعبية, فلاديمير بوتين

بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

21:23 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 21:42 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.
وجاء في البيان، "بناء على طلب من رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية إلى وزارة الدفاع الروسية، ستنفذ القوات المسلحة الروسية مهام حفظ السلام في إقليم جمهورية لوغانسك".
كما ينص المرسوم على إصدار تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقامة علاقات دبلوماسية.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".
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