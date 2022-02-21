https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html

بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية

بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T19:44+0000

2022-02-21T19:44+0000

2022-02-21T20:53+0000

روسيا

تغطية أحداث دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054478159_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_a4cc2e77d023e59f2df07eacf5994a01.jpg

وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، قال فيها إن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، مشيرا إلى أن قادة اوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.وقال بوتين في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".وحول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية، قال الرئيس الروسي،: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يوجه-كلمة-إلى-جميع-المواطنين-في-روسيا-فيديو--1058967667.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا