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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية
بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T19:44+0000
2022-02-21T20:53+0000
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، قال فيها إن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، مشيرا إلى أن قادة اوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.وقال بوتين في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".وحول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية، قال الرئيس الروسي،: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يوجه-كلمة-إلى-جميع-المواطنين-في-روسيا-فيديو--1058967667.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية

19:44 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 20:53 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية التصديق على الوثائق اللازمة".

ووقع بوتين مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، قال فيها إن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، مشيرا إلى أن قادة اوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس
18:45 GMT
وقال بوتين في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
وحول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية، قال الرئيس الروسي،: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".
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