مباشر... بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس

وقال بوتين في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
19:39 GMT 21.02.2022
"حلف الناتو يعتبر روسيا العدو الرئيسي بالنسبة له، وستكون أوكرانيا بمثابة نقطة انطلاق لهجومه. وفي حالة نشر معدات الرادار التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، يمكنهم السيطرة على أراضي روسيا".
19:36 GMT 21.02.2022
شدد بوتين على أن "انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشر الأسلحة في هذه المنطقة مسألة محسومة بالنسبة لروسيا".
19:33 GMT 21.02.2022
بوتين: احتمال توجيه ضربة مفاجئة لروسيا آخذ في الاتساع
19:26 GMT 21.02.2022
قال الرئيس الروسي، حول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".
19:22 GMT 21.02.2022
"دستور أوكرانيا لا يسمح بوجود قواعد عسكرية أجنبية لكنهم تجاوزوه ويؤسسون قاعدة مهمة للناتو"
19:10 GMT 21.02.2022
ونوه الرئيس الروسي إلى أن "أوكرانيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي عالم 2020 وبسبب الجائحة هاجر أكثر من 60 ألف طبيب وعامل في المجال الصحي".
19:07 GMT 21.02.2022
"كييف حاولت استغلال الحوار مع روسيا للمساومة مع الغرب.. ولعبت قوى خارجية دورا في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا".
19:05 GMT 21.02.2022
بوتين: "روسيا سددت بالكامل ديون أوكرانيا لكن كييف رفضت الامتثال لاتفاقيات إعادة الممتلكات".
19:00 GMT 21.02.2022
"الوضع أصبح في دونباس مرة أخرى حرجا وخطيرا وأنا اليوم أخاطبكم مباشرة ليس فقط لتقييم ما يحدث، ولكن أيضا لإبلاغكم بالقرارات التي يتم اتخاذها، وحول الخطوات الأخرى المحتملة في هذا الاتجاه".