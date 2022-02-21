https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يحشد-جهوده-لمنع-اندلاع-حرب-في-أوكرانيا--1058934016.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لمنع اندلاع حرب في أوكرانيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لمنع اندلاع حرب في أوكرانيا
قال منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعمل كل ما يلزم لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية ومنع نشوب حرب. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T07:50+0000
2022-02-21T07:50+0000
2022-02-21T07:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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أمستردام - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قبل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.وأضاف منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يحشد جهوده لحل الأزمة الأوكرانية "دبلوماسيا".وأوضح أنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية وسيعرض على الوزراء العقوبات الجاهزة في الوقت المناسب.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/رلوغانسك-مقتل-شخصين-خلال-قصف-قوات-أوكرانيا-لأراضي-الجمهورية-الشعبية-1058930315.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوريل: الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لمنع اندلاع حرب في أوكرانيا
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قال منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعمل كل ما يلزم لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية ومنع نشوب حرب.
أمستردام - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قبل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يحشد جهوده لحل الأزمة الأوكرانية
"دبلوماسيا".
وأوضح أنه سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية وسيعرض على الوزراء العقوبات الجاهزة في الوقت المناسب.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.
هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.