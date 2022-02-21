https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يريد-الحصول-على-المزيد-من-غاز-دول-الخليج-العربي-1058935317.html

بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على المزيد من غاز دول الخليج العربي

بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على المزيد من غاز دول الخليج العربي

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيستضيف اجتماعا مع وزراء مجلس التعاون للدول الخليجية، إن الاتحاد... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T08:13+0000

2022-02-21T08:13+0000

2022-02-21T08:33+0000

العالم العربي

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وقال بوريل: "الخليج العربي سيتطلب المزيد من الاهتمام، ليس فقط لأننا نريد المزيد من الغاز من الخليج. ونحن حقا نريد المزيد من الغاز من الخليج العربي. إن هذه منطقة بالغة الأهمية ينبغي أن نوليها مزيدا من الاهتمام".على خلفية أزمة الطاقة، كثف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الحوار مع دول الخليج. وفي نهاية العام الماضي، أجرى المفوضون الأوروبيون، بمن فيهم بوريل، محادثات مع دول المنطقة.وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، خوفا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.في المقابل، أعلنت روسيا مرارًا أنها ملتزمة بعقود توريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وأنها لا تسعى لاستخدام إمدادات الغاز كأداة للضغط السياسي.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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