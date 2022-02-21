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بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على المزيد من غاز دول الخليج العربي
بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على المزيد من غاز دول الخليج العربي
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيستضيف اجتماعا مع وزراء مجلس التعاون للدول الخليجية، إن الاتحاد... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:13+0000
2022-02-21T08:33+0000
العالم العربي
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وقال بوريل: "الخليج العربي سيتطلب المزيد من الاهتمام، ليس فقط لأننا نريد المزيد من الغاز من الخليج. ونحن حقا نريد المزيد من الغاز من الخليج العربي. إن هذه منطقة بالغة الأهمية ينبغي أن نوليها مزيدا من الاهتمام".على خلفية أزمة الطاقة، كثف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الحوار مع دول الخليج. وفي نهاية العام الماضي، أجرى المفوضون الأوروبيون، بمن فيهم بوريل، محادثات مع دول المنطقة.وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، خوفا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.في المقابل، أعلنت روسيا مرارًا أنها ملتزمة بعقود توريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وأنها لا تسعى لاستخدام إمدادات الغاز كأداة للضغط السياسي.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/إعلام-حكومة-سيئول-تفكر-بجدية-في-تقاسم-الغاز-مع-أوروبا-إذا-تصاعدت-الأزمة-الأوكرانية-1058894569.html
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العالم العربي

بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على المزيد من غاز دول الخليج العربي

08:13 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 21.02.2022)
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيستضيف اجتماعا مع وزراء مجلس التعاون للدول الخليجية، إن الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على مزيد من الغاز من دول الخليج العربي.
وقال بوريل: "الخليج العربي سيتطلب المزيد من الاهتمام، ليس فقط لأننا نريد المزيد من الغاز من الخليج. ونحن حقا نريد المزيد من الغاز من الخليج العربي. إن هذه منطقة بالغة الأهمية ينبغي أن نوليها مزيدا من الاهتمام".
على خلفية أزمة الطاقة، كثف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الحوار مع دول الخليج. وفي نهاية العام الماضي، أجرى المفوضون الأوروبيون، بمن فيهم بوريل، محادثات مع دول المنطقة.
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وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، خوفا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.
في المقابل، أعلنت روسيا مرارًا أنها ملتزمة بعقود توريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وأنها لا تسعى لاستخدام إمدادات الغاز كأداة للضغط السياسي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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