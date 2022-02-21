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https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوريل-قرار-بوتين-بشأن-ضمان-السلام-في-دونيتسك-ولوغانسك-عدوان-مباشر-على-أوكرانيا-1058973429.html
بوريل: قرار بوتين بشأن ضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك عدوان مباشر على أوكرانيا
بوريل: قرار بوتين بشأن ضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك عدوان مباشر على أوكرانيا
أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إرسال قوات لضمان السلام في... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T23:04+0000
2022-02-21T23:27+0000
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وكتب جوزيب بوريل، على تويتر، "إن قرار الرئيس بوتين بشأن إدخال ما يسمى ببعثة حفظ السلام إلى ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، هو عدوان مباشر آخر على أوكرانيا، وانتهاكا لوحدة أراضيها وسيادتها".يأتي ذلك بعد تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا بتوقيع عقوبات على روسيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: قرار بوتين بشأن ضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك عدوان مباشر على أوكرانيا

23:04 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 23:27 GMT 21.02.2022)
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إرسال قوات لضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما يوم الاثنين، يعتبر عدوانا مباشرا على أوكرانيا.
وكتب جوزيب بوريل، على تويتر، "إن قرار الرئيس بوتين بشأن إدخال ما يسمى ببعثة حفظ السلام إلى ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، هو عدوان مباشر آخر على أوكرانيا، وانتهاكا لوحدة أراضيها وسيادتها".
وتابع، "يجب أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن لبحث هذه القضية".
يأتي ذلك بعد تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا بتوقيع عقوبات على روسيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
21:23 GMT
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
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