https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوريل-يدعو-روسيا-إلى-عدم-الاعتراف-باستقلال-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-ويهدد-برد-غربي-موحد-1058967320.html
بوريل يدعو روسيا إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويهدد برد غربي موحد
بوريل يدعو روسيا إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويهدد برد غربي موحد
حذر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا من خطوة الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا، مهددا باتخاذ رد فعل... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:33+0000
2022-02-21T18:33+0000
2022-02-21T18:33+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أخبار جمهورية دونيتسك
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القاهرة - سبوتنيك. واتهم بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في بروكسل، روسيا بالتسبب في خلق "أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية"، داعيا موسكو إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، محذرا من فرض عقوبات ورد فعل موحد من الغرب تجاه هذه الخطوة.كما أشار بوريل إلى أن نفس الأمر ينطبق على بيلاروس، حال شاركت في أي هجوم ضد أوكرانيا.وأكد الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس.وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس. وأطلع فلاديمير بوتين (الجانبين) على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".قال رئيس روسيا إنه يعتزم التوقيع على مرسوم بهذا الصدد في المستقبل القريب. وأعرب رئيس فرنسا والمستشار الألماني الاتحادي عن خيبة أملهما من هذا التطور. وفي الوقت نفسه، أعربا عن استعدادهما لمواصلة الاتصالات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
بوريل يدعو روسيا إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويهدد برد غربي موحد
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حذر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا من خطوة الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا، مهددا باتخاذ رد فعل غربي موحد تجاه تلك الخطوة.
القاهرة - سبوتنيك. واتهم بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في بروكسل، روسيا بالتسبب في خلق "أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية"، داعيا موسكو إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، محذرا من فرض عقوبات ورد فعل موحد من الغرب تجاه هذه الخطوة.
كما أشار بوريل إلى أن نفس الأمر ينطبق على بيلاروس، حال شاركت في أي هجوم ضد أوكرانيا.
وأكد الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس
.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس. وأطلع فلاديمير بوتين (الجانبين) على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".
قال رئيس روسيا إنه يعتزم التوقيع على مرسوم بهذا الصدد في المستقبل القريب. وأعرب رئيس فرنسا والمستشار الألماني الاتحادي عن خيبة أملهما من هذا التطور. وفي الوقت نفسه، أعربا عن استعدادهما لمواصلة الاتصالات.