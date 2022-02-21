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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР возле дома, пострадавшего от артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوشلين-القتال-يجري-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1058941586.html
بوشلين: القتال يجري بالقرب من الحدود الروسية
بوشلين: القتال يجري بالقرب من الحدود الروسية
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، عن "تفاقم حاد" للوضع في منطقة ماريوبول، مضيفًا أن معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:27+0000
2022-02-21T10:27+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وقال بوشلين في بيان: "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا".وشدد بوشلين على أنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/انفجار-يضرب-منطقة-مطار-دونيتسك--1058935558.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/دونيتسك-مجموعة-تخريبية-اقتحمت-أراضينا-فجر-اليوم-والمعركة-لا-تزال-جارية-1058934192.html
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روسيا

بوشلين: القتال يجري بالقرب من الحدود الروسية

10:27 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ "غزو أوكرانيا" المزعوم، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ غزو أوكرانيا المزعوم، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، عن "تفاقم حاد" للوضع في منطقة ماريوبول، مضيفًا أن معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا.
وقال بوشلين في بيان: "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا".
وشدد بوشلين على أنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".
علم جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
08:25 GMT
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
دونيتسك: مجموعة تخريبية اقتحمت أراضينا فجر اليوم والمعركة لا تزال جارية
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