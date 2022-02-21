https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوشيلين-يناشد-بوتين-للاعتراف-باستقلال-جمهورية-دونيتسك-1058953368.html

رئيسا دونيتسك ولوغانسك يناشدان بوتين للاعتراف باستقلال الجمهوريتين

رئيسا دونيتسك ولوغانسك يناشدان بوتين للاعتراف باستقلال الجمهوريتين

ناشد رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باستشنيك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال الجمهوريتين. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T13:41+0000

2022-02-21T13:41+0000

2022-02-21T14:18+0000

روسيا

تغطية أحداث دونباس

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وأعلن باشنيك، أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دونباس، وأكد أن الجمهورية تمكنت من تجنب كارثة إنسانية فقط بفضل روسيا.بينما أكد بوشيلين، أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية، والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/الجيش-الروسي-يدمر-مدرعتين-لأوكرانيا-بعد-خرقهما-حدود-البلاد--1058951089.html

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