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بولندا: الولايات المتحدة قد ترسل وحدات عسكرية إضافية إلى البلاد
بولندا: الولايات المتحدة قد ترسل وحدات عسكرية إضافية إلى البلاد
أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، أن الولايات المتحدة قد ترسل وحدات عسكرية إضافية إلى بولندا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T07:30+0000
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العالم
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وقال يابلونسكي عبر راديو بولندا: "نتحدث طوال الوقت مع الولايات المتحدة حول كيفية تعزيز القدرات العملياتية ليس فقط لبولندا، ولكن أيضًا للدول الأخرى على الجانب الشرقي لحلف الناتو. كما نتحدث طوال الوقت عن زيادة الوجود العسكري الأمريكي. من الحقيقي جدًا أنه سيكون لدينا وحدات منتظمة على أراضينا، بصورة مؤقتة على الأقل".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصرفات الناتو دائماً تهدف للدفاع وليس لها أي طابع استفزازي.وقال ممثل المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك" رداً على طلب التعليق على بدء المناورات الأمريكية في بولندا: "نشر قوات الناتو دائماً تهدف للدفاع وهو متناسب. لا يهدف لاستفزاز الخلاف ولكن على العكس، لمنعه".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الخارجية-الأمريكية-حول-مناورات-واشنطن-في-بولندا-تصرفات-الناتو-دفاعية-ومتناسبة-1058929504.html
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العالم

بولندا: الولايات المتحدة قد ترسل وحدات عسكرية إضافية إلى البلاد

07:30 GMT 21.02.2022
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أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، أن الولايات المتحدة قد ترسل وحدات عسكرية إضافية إلى بولندا.
وقال يابلونسكي عبر راديو بولندا: "نتحدث طوال الوقت مع الولايات المتحدة حول كيفية تعزيز القدرات العملياتية ليس فقط لبولندا، ولكن أيضًا للدول الأخرى على الجانب الشرقي لحلف الناتو. كما نتحدث طوال الوقت عن زيادة الوجود العسكري الأمريكي. من الحقيقي جدًا أنه سيكون لدينا وحدات منتظمة على أراضينا، بصورة مؤقتة على الأقل".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصرفات الناتو دائماً تهدف للدفاع وليس لها أي طابع استفزازي.
وقال ممثل المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك" رداً على طلب التعليق على بدء المناورات الأمريكية في بولندا: "نشر قوات الناتو دائماً تهدف للدفاع وهو متناسب. لا يهدف لاستفزاز الخلاف ولكن على العكس، لمنعه".
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الخارجية الأمريكية حول مناورات واشنطن في بولندا: تصرفات الناتو دفاعية ومتناسبة
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