عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بيان-أمريكي-فرنسي-ألماني-قرار-بوتين-بالاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-لن-يمر-دون-رد-1058973175.html
بيان أمريكي فرنسي ألماني: قرار بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لن يمر دون رد
بيان أمريكي فرنسي ألماني: قرار بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لن يمر دون رد
اتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:37+0000
2022-02-21T22:37+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058972630_0:185:3087:1921_1920x0_80_0_0_7c687e1c953ce00fec22845a7324c506.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الثلاثاء إن، "ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي لحكومة كييفيذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال في خطاب وجهه اليوم إلى الشعب الروسي: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058972630_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_60c92ce16eb44cf80efe558938178182.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا

بيان أمريكي فرنسي ألماني: قرار بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لن يمر دون رد

22:37 GMT 21.02.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOاحتفالات في أحد شوارع مدينة دونيتسك بقرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
احتفالات في أحد شوارع مدينة دونيتسك بقرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
تابعنا عبرGoogle news
اتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الثلاثاء إن، "ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".
ولفت المتحدث إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.
وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي لحكومة كييف
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال في خطاب وجهه اليوم إلى الشعب الروسي: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала