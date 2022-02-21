https://arabic.sputniknews.com/20220221/بيان-أمريكي-فرنسي-ألماني-قرار-بوتين-بالاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-لن-يمر-دون-رد-1058973175.html
بيان أمريكي فرنسي ألماني: قرار بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لن يمر دون رد
بيان أمريكي فرنسي ألماني: قرار بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لن يمر دون رد
اتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:37+0000
2022-02-21T22:37+0000
2022-02-21T22:37+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058972630_0:185:3087:1921_1920x0_80_0_0_7c687e1c953ce00fec22845a7324c506.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الثلاثاء إن، "ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي لحكومة كييفيذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال في خطاب وجهه اليوم إلى الشعب الروسي: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058972630_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_60c92ce16eb44cf80efe558938178182.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا
بيان أمريكي فرنسي ألماني: قرار بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لن يمر دون رد
تابعنا عبر
اتفقت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان اليوم الثلاثاء إن، "ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اتفقت على الرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".
ولفت المتحدث إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تحدث مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.
وأضاف المتحدث "دعمنا أوكرانيا بطرق مختلفة ونحن أكبر داعم مالي لها وسنواصل ذلك الدعم لإعادة الاستقرار الاقتصادي
لحكومة كييف
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال في خطاب وجهه اليوم إلى الشعب الروسي: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا
، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".