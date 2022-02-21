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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بيسكوف-الرئيس-بوتين-سيوجه-رسالة-عبر-الفيديو--1058965647.html
بيسكوف: الرئيس بوتين سيوجه رسالة عبر الفيديو
بيسكوف: الرئيس بوتين سيوجه رسالة عبر الفيديو
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه رسالة عبر الفيديو، في وقت قريب. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T17:39+0000
2022-02-21T17:59+0000
روسيا
تغطية أحداث دونباس
العالم
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أكد بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، الذي عقد في وقت سابق من اليوم، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك.وشدد بوتين، خلال افتتاحه الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-اليوم-سنتخذ-قرارا-بشأن-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058960607.html
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بيسكوف: الرئيس بوتين سيوجه رسالة عبر الفيديو

17:39 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 17:59 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين، سوتشي، روسيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . POOL
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يتبع
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه رسالة عبر الفيديو، في وقت قريب.
أكد بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، الذي عقد في وقت سابق من اليوم، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك.
وشدد بوتين، خلال افتتاحه الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين: اليوم سنتخذ قرارا بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
15:37 GMT

وتابع الرئيس الروسي: "لقد اجتمعنا لمناقشة الوضع الذي يتطور اليوم في دونباس. وسأقول بضع كلمات بإيجاز عما يحدث هناك وكيف يتطور الوضع.. الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية على هذا المسار، أعني نداء زعيمي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا بطلب الاعتراف بسيادتهما".

ونوه الرئيس الروسي إلى أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص".
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