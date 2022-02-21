https://arabic.sputniknews.com/20220221/بيسكوف-بوتين-وماكرون-بحثا-الوضع-في-أوكرانيا-خلال-اتصال-هاتفي-ثان-ليلة-أمس-1058935165.html
الكرملين: بوتين وماكرون بحثا الوضع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي ثان ليلة أمس
الكرملين: بوتين وماكرون بحثا الوضع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي ثان ليلة أمس
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالا هاتفيا ثانيا الليلة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:07+0000
2022-02-21T08:07+0000
2022-02-21T08:11+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف: "في حوالي الساعة الواحدة من ليل أمس، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، جرى اتصال هاتفي ثان بين زعيمي روسيا وفرنسا، حيث واصل الرئيسان بحث الأوضاع في أوكرانيا".ووفقا لبيسكوف، فقد شدد الرئيسان على ضرورة مواصلة الحوار عبر وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين.وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن من الممكن عقد اتصالات بين روسيا وفرنسا على مستوى وزيري الخارجية قريبا.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين وماكرون بحثا الوضع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي ثان ليلة أمس
08:07 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 08:11 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالا هاتفيا ثانيا الليلة الماضية، بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بحثا خلاله الأوضاع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "في حوالي الساعة الواحدة من ليل أمس، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، جرى اتصال هاتفي ثان بين زعيمي روسيا وفرنسا، حيث واصل الرئيسان بحث الأوضاع في أوكرانيا".
ووفقا لبيسكوف، فقد شدد الرئيسان على ضرورة مواصلة الحوار عبر وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن من الممكن عقد اتصالات بين روسيا وفرنسا على مستوى وزيري الخارجية قريبا.
يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس
شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.