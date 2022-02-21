https://arabic.sputniknews.com/20220221/تحطم-طائرة-حربية-في-تبريز-بإيران-1058931914.html
تحطم طائرة حربية في تبريز بإيران
تحطم طائرة حربية في تبريز بإيران
تحطمت، اليوم الاثنين، طائرة حربية في منطقة تبريز الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T06:38+0000
2022-02-21T06:38+0000
2022-02-21T06:38+0000
أخبار إيران
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وقالت رويترز إن الوكالة الإيرانية لم تذكر ملابسات تحطم الطائرة، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل حول خسائر الحادث المادية والبشرية.وكان مدير عام الطوارئ في محافظة خراسان الإيرانية، محسن نجات، قد أعلن، يوم الخميس 3 فبراير/شباط الجاري، عن حادث تحطم طائرة تدريب خفيفة ومقتل شخصين.وذكرت وكالة إرنا أن الحادث وقع في ضواحي مطار كاوياني لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان، شرقي البلاد.ونقلت الوكالة، على لسان المسؤول الإيراني، أنه فور وقوع حادث الطائرة توجهت 3 فرق إنقاذ وإسعاف من الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع تحطم الطائرة، وأنه قتل شخصان في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
تحطم طائرة حربية في تبريز بإيران
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تحطمت، اليوم الاثنين، طائرة حربية في منطقة تبريز الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.
وقالت رويترز إن الوكالة الإيرانية لم تذكر ملابسات تحطم الطائرة، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل حول خسائر الحادث المادية والبشرية.
وكان مدير عام الطوارئ في محافظة خراسان الإيرانية
، محسن نجات، قد أعلن، يوم الخميس 3 فبراير/شباط الجاري، عن حادث تحطم طائرة تدريب خفيفة ومقتل شخصين.
وذكرت وكالة إرنا أن الحادث وقع في ضواحي مطار كاوياني لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان، شرقي البلاد.
ونقلت الوكالة، على لسان المسؤول الإيراني، أنه فور وقوع حادث الطائرة توجهت 3 فرق إنقاذ وإسعاف من الهلال الأحمر الإيراني إلى موقع تحطم الطائرة، وأنه قتل شخصان في موقع سقوط طائرة التدريب المنكوبة.