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https://arabic.sputniknews.com/20220221/تحقيق-إسرائيلي-ينفي-استخدام-الشرطة-برنامج-التجسس-بيغاسوس-دون-سند-من-القانون-1058973056.html
تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون
تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون
قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تحقيقا رفيع المستوى لم يجد أي مؤشر يدعم مزاعم استخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:37+0000
2022-02-21T22:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وركز التحقيق، الذي أجراه نائب للمدعي العام، على استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بالإضافة إلى برنامج آخر لم يذكر اسمه.ونفت (إن.إس.إو) ارتكاب أي مخالفات في مواجهة انتشار تقارير داخل إسرائيل وخارجها عن انتهاكات للخصوصية ارتكبها عملاء الشركة في عدة حكومات باستخدام بيغاسوس.وقالت وزارة العدل في بيان، "لا توجد مؤشرات على استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس لاختراق هاتف أي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة على وسائل الإعلام دون أمر من المحكمة".وقالت صحيفة كالكاليست اليومية في تقرير لم تذكر فيه مصادر، إن الشرطة استخدمت نظام بيغاسوس دون إذن قضائي ضد شخصيات عامة، من بينها ابن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومقربون منه.ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد دفع فيها جميعا ببراءته.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/تقارير-الشرطة-الإسرائيلية-تحتاج-إلى-التجسس-على-الهواتف-بشكل-عاجل-1058961472.html
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أخبار إسرائيل اليوم

تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون

22:37 GMT 21.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWADمواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين 22-12-2017
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين 22-12-2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تحقيقا رفيع المستوى لم يجد أي مؤشر يدعم مزاعم استخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة دون إذن قضائي.
وركز التحقيق، الذي أجراه نائب للمدعي العام، على استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بالإضافة إلى برنامج آخر لم يذكر اسمه.
ونفت (إن.إس.إو) ارتكاب أي مخالفات في مواجهة انتشار تقارير داخل إسرائيل وخارجها عن انتهاكات للخصوصية ارتكبها عملاء الشركة في عدة حكومات باستخدام بيغاسوس.
وقدمت الشركة إلى لجنة التحقيق قاعدة بيانات قالت إنها تتضمن معلومات دقيقة عن الهواتف التي اخترقها برنامج التجسس الخاص بها.
وقالت وزارة العدل في بيان، "لا توجد مؤشرات على استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس لاختراق هاتف أي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة على وسائل الإعلام دون أمر من المحكمة".
هاتف ذكي ايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تقارير: الشرطة الإسرائيلية تحتاج "إلى التجسس على الهواتف" بشكل عاجل
16:26 GMT
وقالت صحيفة كالكاليست اليومية في تقرير لم تذكر فيه مصادر، إن الشرطة استخدمت نظام بيغاسوس دون إذن قضائي ضد شخصيات عامة، من بينها ابن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومقربون منه.
ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد دفع فيها جميعا ببراءته.
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