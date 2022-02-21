https://arabic.sputniknews.com/20220221/تحقيق-إسرائيلي-ينفي-استخدام-الشرطة-برنامج-التجسس-بيغاسوس-دون-سند-من-القانون-1058973056.html
تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون
تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون
قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تحقيقا رفيع المستوى لم يجد أي مؤشر يدعم مزاعم استخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:37+0000
2022-02-21T22:37+0000
2022-02-21T22:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102866/84/1028668458_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_d0f609d7280006587949befedc2743df.jpg
وركز التحقيق، الذي أجراه نائب للمدعي العام، على استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بالإضافة إلى برنامج آخر لم يذكر اسمه.ونفت (إن.إس.إو) ارتكاب أي مخالفات في مواجهة انتشار تقارير داخل إسرائيل وخارجها عن انتهاكات للخصوصية ارتكبها عملاء الشركة في عدة حكومات باستخدام بيغاسوس.وقالت وزارة العدل في بيان، "لا توجد مؤشرات على استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس لاختراق هاتف أي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة على وسائل الإعلام دون أمر من المحكمة".وقالت صحيفة كالكاليست اليومية في تقرير لم تذكر فيه مصادر، إن الشرطة استخدمت نظام بيغاسوس دون إذن قضائي ضد شخصيات عامة، من بينها ابن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومقربون منه.ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد دفع فيها جميعا ببراءته.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/تقارير-الشرطة-الإسرائيلية-تحتاج-إلى-التجسس-على-الهواتف-بشكل-عاجل-1058961472.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102866/84/1028668458_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_a4e0dce8ca5fb07a95d9a4bdfb88dbf0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
تحقيق إسرائيلي ينفي استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس" دون سند من القانون
تابعنا عبر
قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تحقيقا رفيع المستوى لم يجد أي مؤشر يدعم مزاعم استخدام الشرطة برامج تجسس لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة دون إذن قضائي.
وركز التحقيق، الذي أجراه نائب للمدعي العام، على استخدام الشرطة لبرنامج التجسس بيغاسوس
الذي تطوره مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، بالإضافة إلى برنامج آخر لم يذكر اسمه.
ونفت (إن.إس.إو) ارتكاب أي مخالفات في مواجهة انتشار تقارير داخل إسرائيل وخارجها عن انتهاكات للخصوصية ارتكبها عملاء الشركة في عدة حكومات باستخدام بيغاسوس.
وقدمت الشركة إلى لجنة التحقيق قاعدة بيانات قالت إنها تتضمن معلومات دقيقة عن الهواتف التي اخترقها برنامج التجسس الخاص بها.
وقالت وزارة العدل في بيان، "لا توجد مؤشرات على استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج بيغاسوس
لاختراق هاتف أي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة على وسائل الإعلام دون أمر من المحكمة".
وقالت صحيفة كالكاليست اليومية في تقرير لم تذكر فيه مصادر، إن الشرطة استخدمت نظام بيغاسوس دون إذن قضائي ضد شخصيات عامة، من بينها ابن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ومقربون منه.
ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد دفع فيها جميعا ببراءته.