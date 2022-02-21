المقداد: ستعرف إسرائيل عاجلا أم آجلا أن سوريا قادرة على رد الصاع صاعين

لافروف: "من أجل أن تكون الدولة السورية قادرة على صد التهديد الإرهابي بشكل أكثر فعالية، من المهم ليس فقط المساعدة في بناء قدرات المؤسسات ذات الصلة، ولكن أيضًا وقف ما نشاهده بانتظام. أعني الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية. نحن ندين بشدة مثل هذه الأعمال، فهي لا تنتهك فقط قرار مجلس الأمن الدولي، ولكن كما قلت، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حاد للوضع في جميع أنحاء المنطقة".