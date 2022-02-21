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https://arabic.sputniknews.com/20220221/تقارير-الشرطة-الإسرائيلية-تحتاج-إلى-التجسس-على-الهواتف-بشكل-عاجل-1058961472.html
تقارير: الشرطة الإسرائيلية تحتاج "إلى التجسس على الهواتف" بشكل عاجل
تقارير: الشرطة الإسرائيلية تحتاج "إلى التجسس على الهواتف" بشكل عاجل
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى استئناف استخدام برامج التجسس على الهواتف المحمولة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن أعاق إيقاف استخدام تلك البرامج عملها في مراقبة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:26+0000
2022-02-21T16:26+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الشرطة إن "قدرتها على محاربة الجريمة صارت معوقة لأنها لا تستطيع الوصول إلى اتصالات المجرمين". وتشدد الشرطة على أنها "بحاجة إلى برامج تجسس لمراقبة المشتبه بهم، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل".وكان المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي ماندلبليت، قد أوقف استخدام برامج التجسس، حيث انتشرت مزاعم بأن الشرطة اخترقت هواتف إسرائيليين دون موافقة المحكمة.وذكرت القناة الإسرائيلية (12)، أن عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف بن آري، التي تترأس لجنة الأمن العام، طلبت الإذن للشرطة بمواصلة استخدام برامج التجسس وتحدثت مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول الأمر.ورجحت القناة أن يتم السماح للشرطة باستئناف استخدام البرنامج؛ بعد أن يُقدَّم التقرير النهائي، خلال هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعلام-إسرائيل-اخترقت-هواتف-الديوان-الملكي-الأردني-عبر-بيغاسوس--1058328123.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

تقارير: الشرطة الإسرائيلية تحتاج "إلى التجسس على الهواتف" بشكل عاجل

16:26 GMT 21.02.2022
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تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى استئناف استخدام برامج التجسس على الهواتف المحمولة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن أعاق إيقاف استخدام تلك البرامج عملها في مراقبة المجرمين.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الشرطة إن "قدرتها على محاربة الجريمة صارت معوقة لأنها لا تستطيع الوصول إلى اتصالات المجرمين".
وتشدد الشرطة على أنها "بحاجة إلى برامج تجسس لمراقبة المشتبه بهم، حيث تستخدم الجماعات الإجرامية تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل".
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وكان المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي ماندلبليت، قد أوقف استخدام برامج التجسس، حيث انتشرت مزاعم بأن الشرطة اخترقت هواتف إسرائيليين دون موافقة المحكمة.
وذكرت القناة الإسرائيلية (12)، أن عضو الكنيست الإسرائيلي ميراف بن آري، التي تترأس لجنة الأمن العام، طلبت الإذن للشرطة بمواصلة استخدام برامج التجسس وتحدثت مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول الأمر.
ورجحت القناة أن يتم السماح للشرطة باستئناف استخدام البرنامج؛ بعد أن يُقدَّم التقرير النهائي، خلال هذا الأسبوع.
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