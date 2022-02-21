https://arabic.sputniknews.com/20220221/جونسون-يعلن-خطط-إلغاء-قيود-كورونا-في-بريطانيا-1058932398.html

جونسون يعلن خطط إلغاء قيود كورونا في بريطانيا

جونسون يعلن خطط إلغاء قيود كورونا في بريطانيا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإعلان، اليوم الاثنين، عن خطط لإلغاء قيود فيروس كورونا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T06:56+0000

2022-02-21T06:56+0000

2022-02-21T06:56+0000

بريطانيا

فيروس كورونا

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يأتي ذلك التحرك في سياق استراتيجية "التعايش مع كوفيد" الهادفة لتحقيق خروج من الوباء بشكل أسرع من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بحسب "رويترز".ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إلغاء جميع القواعد الإلزامية التي تمس الحريات الشخصية، وذلك بعد يوم من إثبات الاختبارات إصابة الملكة إليزابيث بالفيروس.وبموجب هذه الخطط، التي يتم إعدادها منذ أسابيع، ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بارتياد المتاجر واستخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاري جونسون الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.وقال جونسون يوم الأحد إنه لا يريد أن يتخلى الناس عن الحذر تماما وإنه ليس هناك تهاون على الإطلاق ولكن توزيع اللقاح يعني أن الحكومة تريد الانتقال من الإلزام الحكومي إلى تشجيع المسؤولية الشخصية.وتعد حصيلة الوفيات في بريطانيا -والتي تزيد على 160 ألف حالة في غضون 28 يوما من الإصابة بالمرض- ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد روسيا.وفي المتوسط سجلت بريطانيا 43 ألف إصابة و 144 وفاة يوميا، تقريبا، في الأسبوع الماضي.وحذر مستشارو الحكومة من أن إلغاء القيود قد يتسبب في تفشي الوباء بشكل سريع بسب تغيير الناس لسلوكهم بسرعة أكبر من الأوقات السابقة في الجائحة.

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بريطانيا, فيروس كورونا