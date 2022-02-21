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جون كيري يؤكد للسيسي ثقة أمريكا في قيادة مصر لقمة المناخ العالمية

جون كيري يؤكد للسيسي ثقة أمريكا في قيادة مصر لقمة المناخ العالمية

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم ‏الاثنين، عن ثقة بلاده في قيادة مصر لقمة المناخ للعام الحالي (كوب... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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كما "أشاد كيري خلال استقبال السيسي له في القاهرة بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس المثري تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر علي المستوى الداخلي، وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر غلاسكو العام الماضي، وكذلك مشاركته مؤخرا في مؤتمر "محيط واحد" في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسه للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل"، وفق بيان من الرئاسة المصرية.من ناحيته، أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لجون كيري عن "التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة، في إطار الشراكة بين مصر وأمريكا، وتحضيرا للقمة العالمية للمناخ(كوب 27)".وأكد السيسي لكيري أن "مصر ستنبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروجها بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية".وشهد لقاء الرئيس المصري والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "سبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا، من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة، والأهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال، وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن الشهر الماضي أنه اعتبارا من العام المقبل 2023 سيتم إنتاج ‏أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء.‏وجاء إعلان السيسي أثناء حضوره جلسة "الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، التي تأتي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي أقيم في شرم الشيخ.

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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي