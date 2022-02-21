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حقيقة تدهور الحالة الصحية للممثل المصري سمير صبري
حقيقة تدهور الحالة الصحية للممثل المصري سمير صبري
كشفت مصادر مقربة من الممثل والمطرب المصري، سمير صبري، ما تم تداوله عن تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:05+0000
2022-02-21T16:05+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وتناقلت وسائل إعلام محلية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير صبري (85 عاما).إلا أن مصادر مقربة منه نفت لصحيفة "المصري اليوم" هذه الأنباء، مؤكدة أن سمير صبري "يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بأي مكروه".وقال المصدر للصحيفة، إن "سبب تداول الشائعة، أن الفنان كان ذاهبا إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات التي يجريها بشكل دوري للاطمئنان على صحته، مما جعل المارة يتوقعون أنه مريض"، لافتا إلى أن سمير صبري عاد إلى منزله بعد إجراء هذه الفحوصات.
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أخبار الفنانين في مصر

حقيقة تدهور الحالة الصحية للممثل المصري سمير صبري

16:05 GMT 21.02.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh الممثل المصري، سمير صبري خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017
الممثل المصري، سمير صبري خلال مهرجان القاهرة السينمائي الـ 39، مصر 21 نوفمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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كشفت مصادر مقربة من الممثل والمطرب المصري، سمير صبري، ما تم تداوله عن تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى.
وتناقلت وسائل إعلام محلية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير صبري (85 عاما).
إلا أن مصادر مقربة منه نفت لصحيفة "المصري اليوم" هذه الأنباء، مؤكدة أن سمير صبري "يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بأي مكروه".
وقال المصدر للصحيفة، إن "سبب تداول الشائعة، أن الفنان كان ذاهبا إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات التي يجريها بشكل دوري للاطمئنان على صحته، مما جعل المارة يتوقعون أنه مريض"، لافتا إلى أن سمير صبري عاد إلى منزله بعد إجراء هذه الفحوصات.
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