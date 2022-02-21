https://arabic.sputniknews.com/20220221/خبير-تأجيل-منح-الثقة-لحكومة-باشاغا-لأنها-ما-زالت-بحاجة-لدعم-دولي-1058951458.html
خبير: تأجيل منح الثقة لحكومة باشاغا لأنها ما زالت بحاجة لدعم دولي
خبير: تأجيل منح الثقة لحكومة باشاغا لأنها ما زالت بحاجة لدعم دولي
قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن هناك 3 أسباب رئيسية لتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا؛ أهمها حاجة الحكومة الجديدة للدعم الدولي. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T13:14+0000
2022-02-21T13:14+0000
2022-02-21T13:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضح المرعاش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هناك "تدخلات" من أعضاء البرلمان لترشيحهم بعض الشخصيات التي يريدونها في هذه الحكومة، وبالتالي فإن هذا الأمر جعل من الصعب التوصل إلى تشكيلة حكومية كما يريدها رئيس الوزراء المكلف، كما أنه يحتاج إلى وقت لإقناع هؤلاء النواب.وأضاف: "الأمر الثاني هو حاجة الحكومة للمزيد من الدعم الدولي والتواصل مع القوى الإقليمية والدولية لهذا الغرض، والأمر الثالث هو موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي لا يزال متمسكا بالسلطة، واتجاهه إلى التصعيد الإعلامي والعسكري".و أكد المرعاش أن هناك حاجة إلى بعض الترتيبات من قبل رئيس الحكومة المكلف، من أجل التوصل إلى اتفاق حول تسليم السلطة دون الدخول في مواجهات عسكرية بين المجموعات المسلحة الموالية له، والأخرى التي تتبع رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.وأعرب الخبير، عن اعتقاده بأن أغلبية الدول تدعم الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، وأن توافق البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة سعيا إلى الاتفاق على قاعدة دستورية يضعف من حظوظ رئيس الحكومة الحالية في التشبث بالسلطة.واختتم حديثه: "عبد الحميد الدبيبة سيسلم السلطة دون أي مواجهة تذكر لضعف التشكيلات المسلحة الموالية له، ولعدم تمتعه بدعم إقليمي أو دولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/فتحي-باشاغا-يجب-الاحتكام-إلى-العقل-لنشيد-ليبيا-1058783857.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
خبير: تأجيل منح الثقة لحكومة باشاغا لأنها ما زالت بحاجة لدعم دولي
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قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن هناك 3 أسباب رئيسية لتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا؛ أهمها حاجة الحكومة الجديدة للدعم الدولي.
وأوضح المرعاش في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، أن هناك "تدخلات" من أعضاء البرلمان
لترشيحهم بعض الشخصيات التي يريدونها في هذه الحكومة، وبالتالي فإن هذا الأمر جعل من الصعب التوصل إلى تشكيلة حكومية كما يريدها رئيس الوزراء المكلف، كما أنه يحتاج إلى وقت لإقناع هؤلاء النواب.
وأضاف: "الأمر الثاني هو حاجة الحكومة للمزيد من الدعم الدولي والتواصل مع القوى الإقليمية والدولية لهذا الغرض، والأمر الثالث هو موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة
الذي لا يزال متمسكا بالسلطة، واتجاهه إلى التصعيد الإعلامي والعسكري".
و أكد المرعاش أن هناك حاجة إلى بعض الترتيبات من قبل رئيس الحكومة المكلف، من أجل التوصل إلى اتفاق حول تسليم السلطة دون الدخول في مواجهات عسكرية بين المجموعات المسلحة الموالية له، والأخرى التي تتبع رئيس الحكومة الحالي
عبد الحميد الدبيبة.
وأعرب الخبير، عن اعتقاده بأن أغلبية الدول تدعم الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، وأن توافق البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة سعيا إلى الاتفاق على قاعدة دستورية يضعف من حظوظ رئيس الحكومة الحالية في التشبث بالسلطة.
واختتم حديثه: "عبد الحميد الدبيبة سيسلم السلطة دون أي مواجهة تذكر لضعف التشكيلات المسلحة الموالية له، ولعدم تمتعه بدعم إقليمي أو دولي".