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https://arabic.sputniknews.com/20220221/خسائر-العاصفة-يونس-في-بريطانيا-قد-تتجاوز-400-مليون-دولار-1058959658.html
خسائر العاصفة "يونس" في بريطانيا قد تتجاوز 400 مليون دولار
خسائر العاصفة "يونس" في بريطانيا قد تتجاوز 400 مليون دولار
تسببت العاصفة "يونس" في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في المملكة المتحدة، فيما بلغت تقديرات التكاليف التي تكبدتها شركات التأمين أكثر من 300 مليون... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:32+0000
2022-02-21T15:32+0000
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بريطانيا
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قتل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة وأيرلندا خلال واحدة من أسوأ العواصف منذ عقود، والتي بلغت سرعتها 122 ميلا (195 كيلومترا) في الساعة في نيدلز بجزيرة وايت، وهي بيانات إذا تأكدت ستكون الأعلى على الإطلاق في إنجلترا، بحسب "بلومبيرغ".قالت جمعية شبكات الطاقة إن قرابة 400 ألف منزل انقطع عنها الكهرباء ليلة الجمعة، حيث سجل مزودو الشبكات 156 ألف عميل معطل لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة، و120 ألفا لاسكتلندا والجنوب، و112 ألفا للغرب، و6 آلاف للشمال و260 لشركة الشمال الغربي.نشرت لقطات على الإنترنت لطائرات تكافح للهبوط في ظل الرياح العاتية، وألحقت العاصفة أضرارا بسقف ملعب "O2" في لندن، وتحطم برج كنيسة سانت توماس في ويلز، سومرست.حذر اتحاد شركات التأمين البريطانية من أن العواصف المماثلة السابقة كلفت نحو 360 مليون جنيه إسترليني (390 مليون دولار) من الإصلاحات.وقال متحدث باسم الاتحاد: "من السابق لأوانه تقدير تكلفة التأمين المحتملة لعاصفة يونس، عندما تركز شركات التأمين على تقييم الضرر، ومساعدة عملائها على التعافي".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/بريطانيا-تضع-الجيش-في-حالة-تأهب-بعد-تحذير-نادر-1058781313.html
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العالم, بريطانيا

خسائر العاصفة "يونس" في بريطانيا قد تتجاوز 400 مليون دولار

15:32 GMT 21.02.2022
© AP Photo / Seth Wenigتحاول امرأة حماية وجهها بيدها من تساقط الثلوج أثناء المشي في ظروف بيضاء في جيرسي سيتي، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 1 فبراير 2021.
تحاول امرأة حماية وجهها بيدها من تساقط الثلوج أثناء المشي في ظروف بيضاء في جيرسي سيتي، نيوجيرسي، الولايات المتحدة 1 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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تسببت العاصفة "يونس" في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في المملكة المتحدة، فيما بلغت تقديرات التكاليف التي تكبدتها شركات التأمين أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار).
قتل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة وأيرلندا خلال واحدة من أسوأ العواصف منذ عقود، والتي بلغت سرعتها 122 ميلا (195 كيلومترا) في الساعة في نيدلز بجزيرة وايت، وهي بيانات إذا تأكدت ستكون الأعلى على الإطلاق في إنجلترا، بحسب "بلومبيرغ".
قالت جمعية شبكات الطاقة إن قرابة 400 ألف منزل انقطع عنها الكهرباء ليلة الجمعة، حيث سجل مزودو الشبكات 156 ألف عميل معطل لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة، و120 ألفا لاسكتلندا والجنوب، و112 ألفا للغرب، و6 آلاف للشمال و260 لشركة الشمال الغربي.
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نشرت لقطات على الإنترنت لطائرات تكافح للهبوط في ظل الرياح العاتية، وألحقت العاصفة أضرارا بسقف ملعب "O2" في لندن، وتحطم برج كنيسة سانت توماس في ويلز، سومرست.
حذر اتحاد شركات التأمين البريطانية من أن العواصف المماثلة السابقة كلفت نحو 360 مليون جنيه إسترليني (390 مليون دولار) من الإصلاحات.
وقال متحدث باسم الاتحاد: "من السابق لأوانه تقدير تكلفة التأمين المحتملة لعاصفة يونس، عندما تركز شركات التأمين على تقييم الضرر، ومساعدة عملائها على التعافي".
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