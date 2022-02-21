دونباس في صور
تصاعد التوتر في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - امرأة في بيتها في قرية ترودسكايا في دونيتسك، 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - امرأة في بيتها في قرية ترودسكايا في دونيتسك، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - سكان دونيتسك يغادرون جمهوريتهم بعد القصف الصاروخي الأوكراني، 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - سكان دونيتسك يغادرون جمهوريتهم بعد القصف الصاروخي الأوكراني، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - قذيفة تصيب بيتا في قرية ترودسكايا في دونيتسك، 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - قذيفة تصيب بيتا في قرية ترودسكايا في دونيتسك، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - ممثل مركز مركز التنسيق ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار بعد القصف الصاروخي الأوكراني في لوغانسك، 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - ممثل مركز مركز التنسيق ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار بعد القصف الصاروخي الأوكراني في لوغانسك، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل في مركز التجمع للمفوضية العسكرية لمقاطعات كييف وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي، تم تنظيمها في المدرسة "رقم 19" في مدينة دونيتسك في 19 فبراير، حيث وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل في مركز التجمع للمفوضية العسكرية لمقاطعات كييف وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي، تم تنظيمها في المدرسة "رقم 19" في مدينة دونيتسك في 19 فبراير، حيث وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - تداعيات القصف الأوكراني على قرية بيونيرسكايا في لوغانسك، 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - تداعيات القصف الأوكراني على قرية بيونيرسكايا في لوغانسك، 20 فبراير 2022
© REUTERS / Gleb Garanichالوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022.
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - قط أمام أحد المنازل المتعرضة للقصف الصاروخي الأوكراني بقرية بيونيرسكايا في جمهورية لوغانسك، ما أدى إلى مقتل شخصين، 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - قط أمام أحد المنازل المتعرضة للقصف الصاروخي الأوكراني بقرية بيونيرسكايا في جمهورية لوغانسك، ما أدى إلى مقتل شخصين، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصور
الوضع الحالي في إقليم دونباس - حطام في أحد منازل بحي كييف في جمهورية دونيتسك، حيث تم تصفية مجموعة التخريب الأوكرانية في19 فبراير، الصورة في 20 فبراير 2022
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - حطام في أحد منازل بحي كييف في جمهورية دونيتسك، حيث تم تصفية مجموعة التخريب الأوكرانية في19 فبراير، الصورة في 20 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - أشخاص عند نقطة التفتيش "ماتفييف كورغان" في منطقة روستوف. في اليوم السابق، كان هناك إجلاء جماعي للمدنيين من جمهوريتي دونتسك وولوغانسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 19 فبراير 2022.
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© Sputnik . Sergei Pivovarov/
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أشخاص عند نقطة التفتيش "ماتفييف كورغان" في منطقة روستوف. في اليوم السابق، كان هناك إجلاء جماعي للمدنيين من جمهوريتي دونتسك وولوغانسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 19 فبراير 2022.
© REUTERS / Maksim Levinالوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل مسن، 63 عاماً، يتفقد منزلاُ تعرض للقصف الصاروخي الأوكراني في قوية ترامتشوك في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل مسن، 63 عاماً، يتفقد منزلاُ تعرض للقصف الصاروخي الأوكراني في قوية ترامتشوك في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية يجلس مع صديقته في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية يجلس مع صديقته في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
© REUTERS / Gleb Garanichالوضع الحالي في إقليم دونباس - أحد أفراد القوات العسكرية الأوكرانية على خط المواجهة بالقرب من مدينة نوفولوغانسكي في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أحد أفراد القوات العسكرية الأوكرانية على خط المواجهة بالقرب من مدينة نوفولوغانسكي في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
© Sputnik . Maksim Zakharov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - جسر المشاة المدمر بالقرب من قرية ستانتسيا-لوغانسكايا، 20 فبراير 2022.
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - جسر المشاة المدمر بالقرب من قرية ستانتسيا-لوغانسكايا، 20 فبراير 2022.
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ "غزو أوكرانيا" المزعوم، 19 فبراير 2022.
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الوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ "غزو أوكرانيا" المزعوم، 19 فبراير 2022.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
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