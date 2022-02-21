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https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئيس-الشؤون-الخارجية-بالبرلمان-الفرنسي-بإمكان-الغربيين-تقديم-ضمانات-أمنية-لروسيا-1058968878.html
رئيس "الشؤون الخارجية" بالبرلمان الفرنسي: بإمكان الغربيين تقديم ضمانات أمنية لروسيا
رئيس "الشؤون الخارجية" بالبرلمان الفرنسي: بإمكان الغربيين تقديم ضمانات أمنية لروسيا
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان لويس بورلانج، أن بإمكان الغربيين تقديم ضمانات للرئيس الروسي بشأن أمن بلاده. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:02+0000
2022-02-21T20:02+0000
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وحسب تصريحات نقلتها فرانس تي في إنفو، يعتقد جان لويس بورلانج أن بإمكان الغربيين "تقديم ضمانات" لفلاديمير بوتين بشأن الأمن في روسيا.وأكد المسؤول البرلماني الفرنسي أنه يعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو لأن "تمرير تحالف عسكري ضد روسيا (لأوكرانيا) هو بالتأكيد فكرة سيئة"، حسب تعبيره.ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي أن القمة حول أوكرانيا التي وافق فيها جو بايدن وفلاديمير بوتين على المشاركة "ليست كافية على الإطلاق لضمان وقف التصعيد".ويعتقد المسؤول الفرنسي أنه "يجب علينا تجنب الحرب" على نطاق أوسع، سواء على الأرض أو رقميًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/الرئيس-الفرنسي-يستدعي-مجلس-الدفاع-من-أجل-الأزمة-الأوكرانية-1058967470.html
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أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا

رئيس "الشؤون الخارجية" بالبرلمان الفرنسي: بإمكان الغربيين تقديم ضمانات أمنية لروسيا

20:02 GMT 21.02.2022
© YouTube.comالبرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان لويس بورلانج، أن بإمكان الغربيين تقديم ضمانات للرئيس الروسي بشأن أمن بلاده.
وحسب تصريحات نقلتها فرانس تي في إنفو، يعتقد جان لويس بورلانج أن بإمكان الغربيين "تقديم ضمانات" لفلاديمير بوتين بشأن الأمن في روسيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
الرئيس الفرنسي يستدعي مجلس الدفاع من أجل الأزمة الأوكرانية
18:41 GMT
وأكد المسؤول البرلماني الفرنسي أنه يعارض انضمام أوكرانيا إلى الناتو لأن "تمرير تحالف عسكري ضد روسيا (لأوكرانيا) هو بالتأكيد فكرة سيئة"، حسب تعبيره.

وشدد بورلانج على أنه "يجب أن نجعل من أوكرانيا جوارا مشتركا لروسيا وأوروبا، لضمان استقلالها".

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي أن القمة حول أوكرانيا التي وافق فيها جو بايدن وفلاديمير بوتين على المشاركة "ليست كافية على الإطلاق لضمان وقف التصعيد".
ويعتقد المسؤول الفرنسي أنه "يجب علينا تجنب الحرب" على نطاق أوسع، سواء على الأرض أو رقميًا.
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