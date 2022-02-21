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رئيس الوزراء الكندي بعد فض اعتصام سائقي الشاحنات: حالة الطوارئ لم تنته
رئيس الوزراء الكندي بعد فض اعتصام سائقي الشاحنات: حالة الطوارئ لم تنته
أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حالة الطوارئ التي فرضها اعتصام سائقي الشاحنات في بلاده لم تنته بعد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T19:14+0000
2022-02-21T19:14+0000
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قال ترودو، اليوم الاثنين، إن "حالة الطوارئ هذه لم تنته، ما زالت هناك مخاوف حقيقية بشأن الأيام المقبلة".وأكد أن بلاده يتعين عليها أن تبدأ في التعافي بعد أن طهرت الشرطة وسط مدينة أوتاوا من حصار لسائقي الشاحنات أدى إلى شل المدينة لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على قيود تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال: "أكثر من أي وقت مضى حان الوقت للعمل معا، حان الوقت أيضا للتفكير في نوع المستقبل الذي نريد لبلدنا".وقضت الشرطة يومين في إخلاء المتظاهرين من وسط المدينة، وقامت باعتقال 191 شخصًا وسحب 79 مركبة بحلول الوقت الذي انتهت فيه العملية يوم الأحد.وأراد المتظاهرون في البداية إنهاء تفويضات لقاح فيروس كورونا عبر الحدود لسائقي الشاحنات، لكن الحصار تحول إلى مظاهرة ضد ترودو وحكومة الأقلية الليبرالية.يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت المشرعون في مجلس العموم حوالي الساعة 8 مساء. التوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) بشأن دعم قرار ترودو لتطبيق قانون الطوارئ، فيما يقول الديمقراطيون الجدد ذوو الميول اليسارية إنهم سيدعمون الليبراليين، ويضمنون الموافقة على الإجراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/وكالة-فتح-الجسر-الرئيسي-بين-الولايات-المتحدة-وكندا-بعد-إبعاد-المحتجين-1058524164.html
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أخبار كندا, فيروس كورونا

رئيس الوزراء الكندي بعد فض اعتصام سائقي الشاحنات: حالة الطوارئ لم تنته

19:14 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / Dave Chan متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022
متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / Dave Chan
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أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حالة الطوارئ التي فرضها اعتصام سائقي الشاحنات في بلاده لم تنته بعد.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قال ترودو، اليوم الاثنين، إن "حالة الطوارئ هذه لم تنته، ما زالت هناك مخاوف حقيقية بشأن الأيام المقبلة".
جسر سكك حديدية متضرر وبقايا منازل ومباني متفحمة دمرتها حرائق غابات في 30 يونيو/ حزيران في ليتون، كولومبيا البريطانية، كندا، صورة بتاريخ 6 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين
14 فبراير, 05:57 GMT
وأكد أن بلاده يتعين عليها أن تبدأ في التعافي بعد أن طهرت الشرطة وسط مدينة أوتاوا من حصار لسائقي الشاحنات أدى إلى شل المدينة لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على قيود تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال: "أكثر من أي وقت مضى حان الوقت للعمل معا، حان الوقت أيضا للتفكير في نوع المستقبل الذي نريد لبلدنا".

ودافع رئيس الوزراء الكندي عن قراره تفعيل سلطات الطوارئ يوم الاثنين الماضي، مستشهدا بما وصفه بما يتهدد الاقتصاد.

وقضت الشرطة يومين في إخلاء المتظاهرين من وسط المدينة، وقامت باعتقال 191 شخصًا وسحب 79 مركبة بحلول الوقت الذي انتهت فيه العملية يوم الأحد.
وأراد المتظاهرون في البداية إنهاء تفويضات لقاح فيروس كورونا عبر الحدود لسائقي الشاحنات، لكن الحصار تحول إلى مظاهرة ضد ترودو وحكومة الأقلية الليبرالية.

وقال ترودو: "هناك درس لنا جميعًا فيما حدث هذا الشهر، لا نعرف متى سينتهي هذا الوباء، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا البدء في التعافي كأمة".

يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت المشرعون في مجلس العموم حوالي الساعة 8 مساء. التوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) بشأن دعم قرار ترودو لتطبيق قانون الطوارئ، فيما يقول الديمقراطيون الجدد ذوو الميول اليسارية إنهم سيدعمون الليبراليين، ويضمنون الموافقة على الإجراء.
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- سبوتنيك عربيمباشر... بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس18:45 GMT
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