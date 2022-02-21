عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220221/رئيس-جورجيا-السابق-المسجون-يعلن-تجديد-إضرابه-عن-الطعام-1058952809.html
رئيس جورجيا السابق المسجون يعلن تجديد إضرابه عن الطعام
رئيس جورجيا السابق المسجون يعلن تجديد إضرابه عن الطعام
أعلن الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة، ميخائيل ساكاشفيلي، تجديد إضرابه عن الطعام، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما قال إنه فشل الحكومة في توفير الرعاية الطبية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T13:35+0000
2022-02-21T13:35+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102551/64/1025516483_0:293:2720:1823_1920x0_80_0_0_7adec8ca518f8f444be800bb3d521e48.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن ساكاشفيلي قوله أمام محكمة في تبليسي: "اليوم، أضرب عن الطعام" ، موضحًا أن "مطالبي هي أن أحصل على رعاية طبية مناسبة التي أوصى بها الأطباء المستقلون".وكان الأطباء قد شخصوا حالة ساكاشفيلي بأنها حالة عصبية خطيرة ناجمة عن تداعيات تنفيذه لإضراب عن الطعام في العام الماضي، والذي استمر لمدة 50 يوما، حين رفض تناول الطعام طيلة تلك المدة احتجاجًا على سجنه بتهمة إساءة استخدام المنصب، وهي التهمة التي وصفها ساكاشفيلي بأنها ذات دوافع سياسية.وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي.وفي القضية الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، أما في الثانية، فقد حكم عليه بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102551/64/1025516483_0:38:2720:2078_1920x0_80_0_0_c3c5af07034c81906fbb589a7fdfc7b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

رئيس جورجيا السابق المسجون يعلن تجديد إضرابه عن الطعام

13:35 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / SHAKH AIVAZOVميخائيل ساكاشفيلي
ميخائيل ساكاشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / SHAKH AIVAZOV
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة، ميخائيل ساكاشفيلي، تجديد إضرابه عن الطعام، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما قال إنه فشل الحكومة في توفير الرعاية الطبية المناسبة له.
ونقلت "فرانس برس" عن ساكاشفيلي قوله أمام محكمة في تبليسي: "اليوم، أضرب عن الطعام" ، موضحًا أن "مطالبي هي أن أحصل على رعاية طبية مناسبة التي أوصى بها الأطباء المستقلون".
وكان الأطباء قد شخصوا حالة ساكاشفيلي بأنها حالة عصبية خطيرة ناجمة عن تداعيات تنفيذه لإضراب عن الطعام في العام الماضي، والذي استمر لمدة 50 يوما، حين رفض تناول الطعام طيلة تلك المدة احتجاجًا على سجنه بتهمة إساءة استخدام المنصب، وهي التهمة التي وصفها ساكاشفيلي بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان ساكاشفيلي قد اعتقل في جورجيا في الأول من أكتوبر / تشرين الأول، في نفس الوقت الذي أضرب فيه عن الطعام. وفي وقت سابق أدين في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي.
وفي القضية الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، أما في الثانية، فقد حكم عليه بستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع المعارضة في 7 نوفمبر 2007، ومذبحة شركة Imedi TV واختلاس أموال من ميزانية الدولة - وما زالت تنظر فيها المحاكم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала