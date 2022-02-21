https://arabic.sputniknews.com/20220221/رلوغانسك-مقتل-شخصين-خلال-قصف-قوات-أوكرانيا-لأراضي-الجمهورية-الشعبية-1058930315.html

لوغانسك: مقتل اثنين من المدنيين خلال قصف قوات أوكرانيا لأراضي الجمهورية الشعبية

لوغانسك: مقتل اثنين من المدنيين خلال قصف قوات أوكرانيا لأراضي الجمهورية الشعبية

لقى شخصان مصرعهما نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) في وقت متأخر أمس الأحد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T01:37+0000

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2022-02-21T01:45+0000

أخبار أوكرانيا

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وقالت جمهورية لوغانسك، إنها سجلت 9 خروقات من قبل قوات كييف لاتفاقيات مينسك استخدمت فيها قذائف من عيار 120 ملم.كان المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فليبونينكو، قال في ساعة متأخرة يوم الأحد، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا في قصف لقوات الجيش الأوكراني.وأضاف أنه سُجل ما مجموعه 66 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من جانب قوات كييف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار إلى أن المسلحين الأوكرانيين أطلقوا النار على 24 منطقة سكنية في الجمهورية. كما تستخدم الأسلحة المحظورة في اتفاقات مينسك.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه السلطات في وقت سابق بمنح 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى أراضي روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-إصابة-3-مدنيين-في-قصف-متواصل-للجيش-الأوكراني-على-دونباس-1058928436.html

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