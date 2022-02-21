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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/روسيا-تحتضن-أولى-دفعات-اللاجئين-من-دونباس-1058940546.html
روسيا تحتضن أولى دفعات اللاجئين من دونباس
روسيا تحتضن أولى دفعات اللاجئين من دونباس
أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، صباح اليوم الإثنين، أن شركة سكك الحديد الروسية وجهت 9 قطارات تحمل لاجئين، من الذين وصلوا إلى روستوف... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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وفي السياق نفسه، كشف تشوبريان أن نحو 61 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، قد عبروا الحدود إلى روسيا.شاهد أيضا - دونباس في صور
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روسيا تحتضن أولى دفعات اللاجئين من دونباس

12:05 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 21.02.2022)
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أعلن القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر تشوبريان، صباح اليوم الإثنين، أن شركة سكك الحديد الروسية وجهت 9 قطارات تحمل لاجئين، من الذين وصلوا إلى روستوف مؤخرا، نحو مدن روسية أخرى.
© Sputnik . Andrey Arhipov / الذهاب إلى بنك الصورسكان إقليم دونباس يصلون إلى محطة سكة حديد "فورونيج -1". من المقرر أن يتم نقل اللاجئين في مخيمات الأطفال الصيفية "غولوبوي إكران" و "كيروفيتس"، والتي على أساسها أقيمت مراكز الإقامة المؤقتة.
سكان إقليم دونباس يصلون إلى محطة سكة حديد فورونيج -1. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Arhipov
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سكان إقليم دونباس يصلون إلى محطة سكة حديد "فورونيج -1". من المقرر أن يتم نقل اللاجئين في مخيمات الأطفال الصيفية "غولوبوي إكران" و "كيروفيتس"، والتي على أساسها أقيمت مراكز الإقامة المؤقتة.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورسكان جمهورية دونيتسك الشعبية في عربة قطار بمحطة سكة حديد "دونيتسك -2"، أثناء عملية الإجلاء إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 20 فبراير 2022.
سكان جمهورية دونيتسك الشعبية في عربة قطار بمحطة سكة حديد دونيتسك -2، أثناء عملية الإجلاء إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 20 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Pitalev
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سكان جمهورية دونيتسك الشعبية في عربة قطار بمحطة سكة حديد "دونيتسك -2"، أثناء عملية الإجلاء إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 20 فبراير 2022.
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورموظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية بصدد استقبال قطار مع سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة سكة حديد فولجسكي، منطقة روستوف، روسيا 20 فبراير 2022
موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية بصدد استقبال قطار مع سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة سكة حديد فولجسكي، منطقة روستوف، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Braga
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موظفو وزارة حالات الطوارئ الروسية بصدد استقبال قطار مع سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في محطة سكة حديد فولجسكي، منطقة روستوف، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Andrey Arhipov / الذهاب إلى بنك الصورأحد سكان دونباس في الحافلة في محطة سكة حديد "فورونيج -1". من المقرر أن يتم وضع الأشخاص في مخيمات الأطفال "غولوبوي إكران" و "كيروفيتس"، والتي على أساسها توجد مراكز الإقامة المؤقتة، 20 فبراير 2022
أحد سكان دونباس في الحافلة في محطة سكة حديد فورونيج -1. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Arhipov
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أحد سكان دونباس في الحافلة في محطة سكة حديد "فورونيج -1". من المقرر أن يتم وضع الأشخاص في مخيمات الأطفال "غولوبوي إكران" و "كيروفيتس"، والتي على أساسها توجد مراكز الإقامة المؤقتة، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورموظفو وزارة حالات الطوارئ والسكك الحديدية الروسية يساعدون امرأة على ركوب قطار في محطة "تاغانروغ -1" للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية. يذكر أنه في 20 فبراير، بدأت القطارات التي تقل اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من محطة سكة حديد تاغانروغ إلى مخيمات الاجلاء المؤقتة لأهالي دونباس في مختلف مناطق روسيا.
موظفو وزارة حالات الطوارئ والسكك الحديدية الروسية يساعدون امرأة على ركوب قطار في محطة تاغانروغ -1 للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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موظفو وزارة حالات الطوارئ والسكك الحديدية الروسية يساعدون امرأة على ركوب قطار في محطة "تاغانروغ -1" للسكك الحديدية في منطقة روستوف الروسية. يذكر أنه في 20 فبراير، بدأت القطارات التي تقل اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من محطة سكة حديد تاغانروغ إلى مخيمات الاجلاء المؤقتة لأهالي دونباس في مختلف مناطق روسيا.
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورامرأة مسنة من إقليم دونباس ضمن الذين وصلوا إلى محطة سكة حديد فولجسكي في منطقة فولغوغراد، روسيا 20 فبراير 2022
امرأة مسنة من إقليم دونباس ضمن الذين وصلوا إلى محطة سكة حديد فولجسكي في منطقة فولغوغراد، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Braga
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امرأة مسنة من إقليم دونباس ضمن الذين وصلوا إلى محطة سكة حديد فولجسكي في منطقة فولغوغراد، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Andrey Arkhipov  / الذهاب إلى بنك الصورأهالي إقليم دونباس يصلون إلى الحافلات، حيث من المقرر نقلهم إلى مخيمات الأطفال "غولوبوي إكران" و "كيروفيتس"، والتي على أساسها توجد مراكز الإقامة المؤقتة، 20 فبراير 2022
أهالي إقليم دونباس يصلون إلى الحافلات، حيث من المقرر نقلهم إلى مخيمات الأطفال غولوبوي إكران و كيروفيتس، والتي على أساسها توجد مراكز الإقامة المؤقتة، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Arkhipov
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أهالي إقليم دونباس يصلون إلى الحافلات، حيث من المقرر نقلهم إلى مخيمات الأطفال "غولوبوي إكران" و "كيروفيتس"، والتي على أساسها توجد مراكز الإقامة المؤقتة، 20 فبراير 2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورنساء من سكان دونباس ضمن الذين وصلوا إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
نساء من سكان دونباس ضمن الذين وصلوا إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Braga
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نساء من سكان دونباس ضمن الذين وصلوا إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورموظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Braga
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موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصورفتاة في مركز إيواء مؤقت للاجئين من إقليم دونباس نظمته المدرسة الرياضية "رقم 13" في تاغانروغ، منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022
فتاة في مركز إيواء مؤقت للاجئين من إقليم دونباس نظمته المدرسة الرياضية رقم 13 في تاغانروغ، منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Pivovarov
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فتاة في مركز إيواء مؤقت للاجئين من إقليم دونباس نظمته المدرسة الرياضية "رقم 13" في تاغانروغ، منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورموظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد الأطفال من إقليم دونباس في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد الأطفال من إقليم دونباس في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Kirill Braga
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موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد الأطفال من إقليم دونباس في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورامرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
امرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Kirill Braga
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امرأة من إقليم دونباس تخضع لفحص فيروس كورونا في فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Andrey Arkhipov  / الذهاب إلى بنك الصورأهالي إقليم دونباس يصلون إلى مخيم "غولوبوي إكران" في منطقة فورونيج، روسيا 20 فبراير 2022
أهالي إقليم دونباس يصلون إلى مخيم غولوبوي إكران في منطقة فورونيج، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Andrey Arkhipov
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أهالي إقليم دونباس يصلون إلى مخيم "غولوبوي إكران" في منطقة فورونيج، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Kirill Braga  / الذهاب إلى بنك الصورموظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Kirill Braga
/
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موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Kirill Braga  / الذهاب إلى بنك الصورموظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد النساء المسنات، خلال وصولهن إلى فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد النساء المسنات، خلال وصولهن إلى فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Kirill Braga
/
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موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يساعد النساء المسنات، خلال وصولهن إلى فندق أختوبا في مدينة فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Andrey Arkhipov  / الذهاب إلى بنك الصورأهالي إقليم دونباس يصلون إلى مخيم الأطفال الصيفي "غولوبوي إكران" في فورونيج، روسيا 20 فبراير 2022
أهالي إقليم دونباس يصلون إلى مخيم الأطفال الصيفي غولوبوي إكران في فورونيج، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Andrey Arkhipov
/
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أهالي إقليم دونباس يصلون إلى مخيم الأطفال الصيفي "غولوبوي إكران" في فورونيج، روسيا 20 فبراير 2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid  / الذهاب إلى بنك الصورأطفال يقرؤون في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس "رقم13" في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022
أطفال يقرؤون في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس رقم13 في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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أطفال يقرؤون في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس "رقم13" في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov  / الذهاب إلى بنك الصورفتاة تقف وسط الأسرّة في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس "رقم13" في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022
فتاة تقف وسط الأسرّة في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس رقم13 في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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فتاة تقف وسط الأسرّة في مخيم مؤقت للاجئين من إقليم دونباس "رقم13" في تاغانروغ منطقة روستوف، روسيا 21 فبراير 2022
وقال تشوبريان: "خلال هذا اليوم أرسلنا تسعة قطارات ركاب إلى مناطق أخرى من روسيا وبالتالي، فإن الجغرافيا تتوسع".
وفي السياق نفسه، كشف تشوبريان أن نحو 61 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، قد عبروا الحدود إلى روسيا.
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