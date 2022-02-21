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روسيا تواصل مناورات عسكرية في البحر المتوسط... فيديو
روسيا تواصل مناورات عسكرية في البحر المتوسط... فيديو
نفذت وحدات من القوات البحرية الروسية تدريبا للبحث عن غواصات للعدو في البحر المتوسط. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:26+0000
2022-02-21T10:26+0000
العالم
روسيا
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الإثنين، أن وحدات من القوات البحرية الروسية نفذت التدريب للبحث عن غواصات أجنبية في شرق البحر المتوسط، بقيادة الأميرال نيكولاي يفمينوف، قائد القوات البحرية الروسية، مع طائرات من طراز "إيل- 36" وهي طائرات مضادة للغواصات. وبدأ طرادا "فارياغ" و"مارشال أوستينوف" وفرقاطتا "أدميرال كاساتونوف" و"أدميرال غريغوروفيتش" وسفينتا "أدميرال تريبوتس" و"فيتسي أدميرال كولاكوف" ووحدات بحرية روسية أخرى مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط في 15 فبراير/شباط 2022، وستستمر المناورات التي يشهدها قائد القوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف حتى 25 فبراير/شباط.ويتدرب المشاركون فيها على الدفاع عن مصالح روسيا في المحيط العالمي وصد التهديدات العسكرية الآتية من بحار العالم والمحيط العالمي.وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد بحث مؤخرا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق، سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مجلة-القاذفات-الاستراتيجية-التي-وصلت-سوريا-حملت-معها-سلاحا-جديدا-صور-وفيديو---1058714418.html
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العالم, روسيا

روسيا تواصل مناورات عسكرية في البحر المتوسط... فيديو

10:26 GMT 21.02.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورطوربيد "بوسيدون"
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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نفذت وحدات من القوات البحرية الروسية تدريبا للبحث عن غواصات للعدو في البحر المتوسط.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الإثنين، أن وحدات من القوات البحرية الروسية نفذت التدريب للبحث عن غواصات أجنبية في شرق البحر المتوسط، بقيادة الأميرال نيكولاي يفمينوف، قائد القوات البحرية الروسية، مع طائرات من طراز "إيل- 36" وهي طائرات مضادة للغواصات.
وبدأ طرادا "فارياغ" و"مارشال أوستينوف" وفرقاطتا "أدميرال كاساتونوف" و"أدميرال غريغوروفيتش" وسفينتا "أدميرال تريبوتس" و"فيتسي أدميرال كولاكوف" ووحدات بحرية روسية أخرى مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط في 15 فبراير/شباط 2022، وستستمر المناورات التي يشهدها قائد القوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف حتى 25 فبراير/شباط.
ويتدرب المشاركون فيها على الدفاع عن مصالح روسيا في المحيط العالمي وصد التهديدات العسكرية الآتية من بحار العالم والمحيط العالمي.
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وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد بحث مؤخرا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق، سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس.
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