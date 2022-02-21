https://arabic.sputniknews.com/20220221/روسيا-وفنزويلا-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-العسكري-1058931582.html
روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري
روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T06:11+0000
2022-02-21T06:11+0000
2022-02-21T06:11+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء إعلان مادورو بعد اجتماع مع وفد حكومي روسي، قال خلاله إن "روسيا وفنزويلا استعرضتا خطط التعاون في المجال العسكري واتفقتا على زيادته لحماية السلام والسيادة في المنطقة وتحديدا أمريكا اللاتينية".وأضاف مادورو قائلا: "خلال الاجتماع مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، راجعنا التعاون العسكري مع روسيا واتفقنا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لحماية السلام والسيادة ووحدة الأراضي".وأعطى مادورو تعليمات مباشرة لقائد القوات المسلحة البوليفارية، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، وهيئة الأركان العامة للجيش الفنزويلي لتوسيع التدريب العسكري مع روسيا.يذكر أن اللقاء بين الرئيس الفنزويلي والوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، تم يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة خاصة إلى كراكاس.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/أراضي-خصبة-وجاهزة-للقوات-العسكرية-في-الخارجهل-تفعلها-روسيا؟-1056832310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا, العالم
روسيا وفنزويلا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن توقيع اتفاق بين بلاده وروسيا بشأن تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري.
وجاء إعلان مادورو بعد اجتماع مع وفد حكومي روسي، قال خلاله إن "روسيا وفنزويلا استعرضتا خطط التعاون في المجال العسكري واتفقتا على زيادته لحماية السلام والسيادة في المنطقة وتحديدا أمريكا اللاتينية".
وأضاف مادورو قائلا: "خلال الاجتماع مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، راجعنا التعاون العسكري مع روسيا واتفقنا على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لحماية السلام والسيادة ووحدة الأراضي".
وأعطى مادورو تعليمات مباشرة لقائد القوات المسلحة البوليفارية، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، وهيئة الأركان العامة للجيش الفنزويلي لتوسيع التدريب العسكري مع روسيا.
يذكر أن اللقاء بين الرئيس الفنزويلي والوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، تم يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة خاصة إلى كراكاس.