روسيا تقدم طائرات مسيرة وأنظمة طيران غير مأهولة في "يومكس 2022"...صور
10:22 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 10:33 GMT 21.02.2022)
© Photo / Rosoboronexportطائرة هجومية مسيرة "أوريون"
© Photo / Rosoboronexport
يشارك وفد شركة"Rosoboronexport JSC" وهي جزء من شركة "Rostec State Corporation"الروسية، في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس لأنظمة الطيران غير المأهولة "UMEX 2022"، الذي سيعقد في الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2022 في الإمارات العربية المتحدة.
وقال ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "Rosoboronexport" في المنطقة الشرقية: "اليوم، تروج شركتنا بنجاح لتصدير أنظمة الاستطلاع والطيران بدون طيار "Orlan-10E" و"Orion-E"، "Kub-E kamikaze UAV"، وتستعد أيضًا لإطلاق مجموعة كبيرة من المركبات في السوق الخارجية، الخفيفة منها وثقيلة وطائرات الهليكوبتر متعددة المهام".
: "في المعرض المتخصص "UMEX 2022"، سنقدم منتجات الشركات الروسية، ونقدم العروض التقديمية ونتفاوض بشأن التعاون في هذا المجال مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الشرق".
يحظى موضوع أنظمة الطيران غير المأهولة اليوم باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر هذا القطاع من السوق هو واحد من أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة.
وأضاف: "إلى جانب الطلب المتزايد على المركبات غير المأهولة، هناك اهتمام متزايد بأنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار وقمعها. هذه المنتجات ذات صلة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحدث بشكل دوري هجمات إرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار".
وأكد ميخيف أن "Rosoboronexport" مستعدة للنظر في التعاون وتصدير عينات معينة من الأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، على سبيل المثال، طارد باترول، كوبول، روبج-أفتوماتيكا، وبيششال.
© Photo / Rosoboronexportجهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت باترول
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© Photo / Rosoboronexport
جهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت باترول
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© Photo / Rosoboronexport
جهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت باترول
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة لشركائها نظامًا متكاملًا مضادًا للطائرات بدون طيار يجمع بين معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي من مختلف الفئات.
شركة "JSC Rosoboronexport" هي المؤسسة الحكومية الوحيدة في روسيا لتصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وهي جزء من شركة "Rostec State Corporation".
تأسست شركة "Rosoboronexport" في 4 نوفمبر 2000 وهي واحدة من الشركات الرائدة في سوق السلاح العالمي. تمثل الشركة أكثر من 85% من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.
© Sputnik . Rosoboronexportجهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت
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© Sputnik . Rosoboronexport
جهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت
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© Sputnik . Rosoboronexport
جهاز مضاد للطائرات المسيرة ريبيلينت
تتعاون "Rosoboronexport" مع أكثر من 700 شركة ومنظمة في المجمع الصناعي العسكري الروسي. جغرافية التعاون العسكري التقني لروسيا هي أكثر من 100 دولة.
وتعد "Rostec State Corporation" أكبر شركة صناعية في روسيا. يصادف عام 2022 الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها. وهي توحد أكثر من 800 منظمة علمية وصناعية في 60 منطقة من البلاد.
المجالات الرئيسية لنشاط الشركة هو تصنيع الطائرات، والإلكترونيات اللاسلكية، والتقنيات الطبية، والمواد المبتكرة، وما إلى ذلك.
© Photo / Rosoboronexportطائرة استطلاع أورلان
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© Photo / Rosoboronexport
طائرة استطلاع أورلان
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© Photo / Rosoboronexport
طائرة استطلاع أورلان
تشمل محفظة الشركة على علامات تجارية مشهورة مثل "AVTOVAZ" و "KAMAZ" و"UAC" و"Russian Helicopters" و"UEC" و "Uralvagonzavod" و "Roselectronics" و"Shvabe" و "Kalashnikov" "Concern" وغيرها.
هي شريك لكبرى الشركات المصنعة في العالم مثل "Boeing" و"Airbus" و"Daimler" و"Pirelli" و"Renault" وغيرها.
يتم توريد منتجات الشركة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، يأتي ما يقرب من ثلث عائدات الشركة من تصدير منتجات عالية التقنية.
© Photo / Rosoboronexport مدفعية مضادة للطائرات المسيرة "بيشال"
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© Photo / Rosoboronexport
مدفعية مضادة للطائرات المسيرة "بيشال"
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© Photo / Rosoboronexport
مدفعية مضادة للطائرات المسيرة "بيشال"