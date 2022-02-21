https://arabic.sputniknews.com/20220221/روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تقدم-طائرات-مسيرة-وأنظمة-طيران-غير-مأهولة-في-يومكس-2022صور-1058940960.html

روسيا تقدم طائرات مسيرة وأنظمة طيران غير مأهولة في "يومكس 2022"...صور

روسيا تقدم طائرات مسيرة وأنظمة طيران غير مأهولة في "يومكس 2022"...صور

يشارك وفد شركة"Rosoboronexport JSC" وهي جزء من شركة "Rostec State Corporation"الروسية، في المعرض والمؤتمر الدولي الخامس لأنظمة الطيران غير المأهولة "UMEX... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T10:22+0000

2022-02-21T10:22+0000

2022-02-21T10:33+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058938869_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_7c8ad51422259506e381436ebfe7986c.jpg

وقال ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة "Rosoboronexport" في المنطقة الشرقية: "اليوم، تروج شركتنا بنجاح لتصدير أنظمة الاستطلاع والطيران بدون طيار "Orlan-10E" و"Orion-E"، "Kub-E kamikaze UAV"، وتستعد أيضًا لإطلاق مجموعة كبيرة من المركبات في السوق الخارجية، الخفيفة منها وثقيلة وطائرات الهليكوبتر متعددة المهام".يحظى موضوع أنظمة الطيران غير المأهولة اليوم باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر هذا القطاع من السوق هو واحد من أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة.وأضاف: "إلى جانب الطلب المتزايد على المركبات غير المأهولة، هناك اهتمام متزايد بأنظمة الكشف عن الطائرات بدون طيار وقمعها. هذه المنتجات ذات صلة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحدث بشكل دوري هجمات إرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار".وأكد ميخيف أن "Rosoboronexport" مستعدة للنظر في التعاون وتصدير عينات معينة من الأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، على سبيل المثال، طارد باترول، كوبول، روبج-أفتوماتيكا، وبيششال.بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة لشركائها نظامًا متكاملًا مضادًا للطائرات بدون طيار يجمع بين معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي من مختلف الفئات.شركة "JSC Rosoboronexport" هي المؤسسة الحكومية الوحيدة في روسيا لتصدير واستيراد مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات والتقنيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وهي جزء من شركة "Rostec State Corporation".تأسست شركة "Rosoboronexport" في 4 نوفمبر 2000 وهي واحدة من الشركات الرائدة في سوق السلاح العالمي. تمثل الشركة أكثر من 85% من صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.تتعاون "Rosoboronexport" مع أكثر من 700 شركة ومنظمة في المجمع الصناعي العسكري الروسي. جغرافية التعاون العسكري التقني لروسيا هي أكثر من 100 دولة.وتعد "Rostec State Corporation" أكبر شركة صناعية في روسيا. يصادف عام 2022 الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها. وهي توحد أكثر من 800 منظمة علمية وصناعية في 60 منطقة من البلاد.المجالات الرئيسية لنشاط الشركة هو تصنيع الطائرات، والإلكترونيات اللاسلكية، والتقنيات الطبية، والمواد المبتكرة، وما إلى ذلك.تشمل محفظة الشركة على علامات تجارية مشهورة مثل "AVTOVAZ" و "KAMAZ" و"UAC" و"Russian Helicopters" و"UEC" و "Uralvagonzavod" و "Roselectronics" و"Shvabe" و "Kalashnikov" "Concern" وغيرها.هي شريك لكبرى الشركات المصنعة في العالم مثل "Boeing" و"Airbus" و"Daimler" و"Pirelli" و"Renault" وغيرها.يتم توريد منتجات الشركة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، يأتي ما يقرب من ثلث عائدات الشركة من تصدير منتجات عالية التقنية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا