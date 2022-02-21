https://arabic.sputniknews.com/20220221/ستولتنبرغ-اعتراف-روسيا-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يقوض-جهود-حل-النزاع-1058970528.html
ستولتنبرغ: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقوض جهود حل النزاع
ستولتنبرغ: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقوض جهود حل النزاع
أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا أن هذا القرار يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:57+0000
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العالم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وجدد ستولتنبرغ، في بيان، دعم الناتو لوحدة وسيادة أوكرانيا ودعا موسكو لاختيار طريق الدبلوماسية والسحب الفوري لقواتها العسكرية الموجودة حول وداخل أوكرانيا.وأوضح: "أدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، أنه (القرار) يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك".وتابع: "موسكو تواصل تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين، كما أنها تحاول تقديم ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى"، مشددا على "دعم الناتو لسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا".وأشار أمين عام "الناتو" إلى أن الحلفاء "يحثون روسيا بأقوى العبارات الممكنة على اختيار طريق الدبلوماسية، والتراجع الفوري لحشدها العسكري الهائل داخل وحول أوكرانيا، وسحب قواتها من أوكرانيا وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطاب وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
ستولتنبرغ: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقوض جهود حل النزاع
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أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا أن هذا القرار يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقية مينسك.
القاهرة - سبوتنيك. وجدد ستولتنبرغ، في بيان، دعم الناتو لوحدة وسيادة أوكرانيا ودعا موسكو لاختيار طريق الدبلوماسية والسحب الفوري لقواتها العسكرية الموجودة حول وداخل أوكرانيا.
وأوضح: "أدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، أنه (القرار) يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع
وينتهك اتفاقيات مينسك".
وتابع: "موسكو تواصل تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين، كما أنها تحاول تقديم ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى"، مشددا على "دعم الناتو لسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا".
وأشار أمين عام "الناتو" إلى أن الحلفاء "يحثون روسيا بأقوى العبارات الممكنة على اختيار طريق الدبلوماسية، والتراجع الفوري لحشدها العسكري الهائل داخل وحول أوكرانيا، وسحب قواتها من أوكرانيا وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسومي الاعتراف
بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطاب وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا
".