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ستولتنبرغ: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقوض جهود حل النزاع
ستولتنبرغ: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقوض جهود حل النزاع
أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا أن هذا القرار يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:57+0000
2022-02-21T20:57+0000
العالم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وجدد ستولتنبرغ، في بيان، دعم الناتو لوحدة وسيادة أوكرانيا ودعا موسكو لاختيار طريق الدبلوماسية والسحب الفوري لقواتها العسكرية الموجودة حول وداخل أوكرانيا.وأوضح: "أدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، أنه (القرار) يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك".وتابع: "موسكو تواصل تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين، كما أنها تحاول تقديم ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى"، مشددا على "دعم الناتو لسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا".وأشار أمين عام "الناتو" إلى أن الحلفاء "يحثون روسيا بأقوى العبارات الممكنة على اختيار طريق الدبلوماسية، والتراجع الفوري لحشدها العسكري الهائل داخل وحول أوكرانيا، وسحب قواتها من أوكرانيا وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطاب وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

ستولتنبرغ: اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقوض جهود حل النزاع

20:57 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ "غزو أوكرانيا" المزعوم، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ غزو أوكرانيا المزعوم، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا أن هذا القرار يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقية مينسك.
القاهرة - سبوتنيك. وجدد ستولتنبرغ، في بيان، دعم الناتو لوحدة وسيادة أوكرانيا ودعا موسكو لاختيار طريق الدبلوماسية والسحب الفوري لقواتها العسكرية الموجودة حول وداخل أوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية
19:44 GMT
وأوضح: "أدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا، أنه (القرار) يقوض الجهود المبذولة لحل النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك".
وتابع: "موسكو تواصل تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين، كما أنها تحاول تقديم ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى"، مشددا على "دعم الناتو لسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا".
وأشار أمين عام "الناتو" إلى أن الحلفاء "يحثون روسيا بأقوى العبارات الممكنة على اختيار طريق الدبلوماسية، والتراجع الفوري لحشدها العسكري الهائل داخل وحول أوكرانيا، وسحب قواتها من أوكرانيا وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطاب وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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