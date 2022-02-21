https://arabic.sputniknews.com/20220221/سوريا-ترخص-المشغل-الثالث-للاتصالات-الخلوية-وفا-1058935977.html
سوريا ترخص المشغل الثالث للاتصالات الخلوية "وفا"
سوريا ترخص المشغل الثالث للاتصالات الخلوية "وفا"
منحت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الاثنين، ترخيصا لشركة "وفا" للاتصالات لتصبح المشغل الثالث للاتصالات الخلوية في البلاد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:32+0000
2022-02-21T08:32+0000
2022-02-21T08:32+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة "سانا" أن وزارة الاتصالات السورية والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث لشركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة لتشغيل الاتصالات العمومية الخلوية في سوريا.وأضافت الوكالة السورية أنه من المقرر أن يجري الإعلان عن المشغل الثالث خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم الاثنين في الشركة السورية للاتصالات.ويأتي الإعلان عن المشغل الثالث في سوريا بعدما تعهد وزير الاتصالات، المهندس إياد الخطيب، أمام جلسة لمجلس الشعب منتصف فبراير/ شباط الجاري بأن تمنح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الترخيص للمشغل الثالث للاتصالات الخلوية "وفا" لتكون المكالمة الأولى عبره بعد تسعة أشهر بعد استكماله الإجراءات والتجهيزات اللازمة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار سوريا اليوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوريا ترخص المشغل الثالث للاتصالات الخلوية "وفا"
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منحت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الاثنين، ترخيصا لشركة "وفا" للاتصالات لتصبح المشغل الثالث للاتصالات الخلوية في البلاد.
ونقلت وكالة "سانا"
أن وزارة الاتصالات السورية والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث لشركة وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة لتشغيل الاتصالات العمومية الخلوية في سوريا.
وأضافت الوكالة السورية أنه من المقرر أن يجري الإعلان عن المشغل الثالث خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم الاثنين في الشركة السورية للاتصالات.
ويأتي الإعلان عن المشغل الثالث في سوريا بعدما تعهد وزير الاتصالات، المهندس إياد الخطيب، أمام جلسة لمجلس الشعب منتصف فبراير/ شباط الجاري بأن تمنح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الترخيص للمشغل الثالث للاتصالات الخلوية "وفا" لتكون المكالمة الأولى عبره بعد تسعة أشهر بعد استكماله الإجراءات والتجهيزات اللازمة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار سوريا اليوم.