سوريا تكشف عن موعد المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث للخلوي
© Sputnik . Mohammad Damourمؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية
© Sputnik . Mohammad Damour
أعلن صباح اليوم الإثنين، عن منح الترخيص الإفرادي رقم /3/ الخاص بالمشغل الثالث لتشغيل شبكة الإتصالات العمومية الخلوية في سوريا لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم المساهمة المغفلة الخاصة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي، اليوم، في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وكشف الوزير الخطيب أن المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث ستكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص.
© Sputnik . Mohammad Damourمؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية
مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية
© Sputnik . Mohammad Damour
وأكد الوزير الخطيب في المؤتمر أن إدخال المشغل الثالث يعتبر حدثا استثنائيا، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات عملت منذ العام 2009 لتأمين البيئة التشريعية اللازمة لإدخال المشغل الثالث.
وأضاف الخطيب أنه تم تأجيل إدخال المشغل الثالث في بداية الحرب وبعد انتصارات الجيش العربي السوري استأنفت الوزارة في عام 2017 استكمال إجراءات إدخال المشغل الثالث.
© Sputnik . Mohammad Damourمؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية
مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية
© Sputnik . Mohammad Damour
بدوره أوضح مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا المهندس منهل جنيدي، أن إدخال المشغل الثالث سيسهم في تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات النقالة وسيؤدي إلى سعي المخدمين إلى تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وبأحدث التقانات وسيخلق فرص عمل جديدة وسيشجع على جذب استثمارات إلى السوق السورية.
وتعمل في سوريا شركتا (سيرتيل) و(MTN) للاتصالات الخلوية منذ عام 2000.