https://arabic.sputniknews.com/20220221/سوريا-تكشف-عن-موعد-المكالمة-الأولى-عبر-المشغل-الثالث-للخلوي-1058944402.html

سوريا تكشف عن موعد المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث للخلوي

سوريا تكشف عن موعد المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث للخلوي

أعلن صباح اليوم الإثنين، عن منح الترخيص الإفرادي رقم /3/ الخاص بالمشغل الثالث لتشغيل شبكة الإتصالات العمومية الخلوية في سوريا لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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2022-02-21T11:24+0000

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العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي، اليوم، في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.وكشف الوزير الخطيب أن المكالمة الأولى عبر المشغل الثالث ستكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص.وأكد الوزير الخطيب في المؤتمر أن إدخال المشغل الثالث يعتبر حدثا استثنائيا، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات عملت منذ العام 2009 لتأمين البيئة التشريعية اللازمة لإدخال المشغل الثالث.وأضاف الخطيب أنه تم تأجيل إدخال المشغل الثالث في بداية الحرب وبعد انتصارات الجيش العربي السوري استأنفت الوزارة في عام 2017 استكمال إجراءات إدخال المشغل الثالث.بدوره أوضح مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا المهندس منهل جنيدي، أن إدخال المشغل الثالث سيسهم في تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات النقالة وسيؤدي إلى سعي المخدمين إلى تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وبأحدث التقانات وسيخلق فرص عمل جديدة وسيشجع على جذب استثمارات إلى السوق السورية.وتعمل في سوريا شركتا (سيرتيل) و(MTN) للاتصالات الخلوية منذ عام 2000.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم