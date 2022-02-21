https://arabic.sputniknews.com/20220221/سوريا-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجال-التطوير-الإداري--1058964446.html
سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري
سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري
وقع الجانبان السوري والإيراني، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف، في طهران. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:58+0000
2022-02-21T16:58+0000
2022-02-21T16:58+0000
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ووقع المذكرة عن الجانب السوري وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف، ميثم لطيفي، وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التطوير الإداري، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات، بحسب سانا.وقالت سفاف: "لدينا في سورية خطط وبرامج عمل وسياسات إدارية لتحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري من خلال تعزيز أداء الموارد البشرية ورفد الكوادر والعاملين في القطاعات المختلفة بالتدريبات الإدارية والارتقاء بمستوى الوعي والتأهيل إضافة إلى تعديل وتحديث القوانين الناظمة والاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق التطوير والأداء الإداري والتوظيف الإداري الكيفي والنوعي وصولاً إلى الشفافية والكفاءات الإدارية المنتجة".واعتبرت سفاف أن خطوة التعاون هذه في مجال الموارد البشرية تعد نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مضيفة أن سوريا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي والإداري، في حين أكد لطيفي أن إيران تضع خبراتها الكاملة في متناول الجانب السوري.كما أكد الجانبان أهمية العمل ضمن ورشات تدريبية تأهيلية تسهم في رفع مستوى الوعي الإداري بالاستفادة من التكنولوجيا والتقانة الحديثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال التطوير الإداري
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وقع الجانبان السوري والإيراني، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف، في طهران.
ووقع المذكرة عن الجانب السوري وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، وعن الجانب الإيراني مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف، ميثم لطيفي، وتتضمن المذكرة التعاون في مجال التطوير الإداري، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات، بحسب سانا
.
وقالت سفاف: "لدينا في سورية خطط وبرامج عمل وسياسات إدارية لتحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري من خلال تعزيز أداء الموارد البشرية ورفد الكوادر والعاملين في القطاعات المختلفة بالتدريبات الإدارية والارتقاء بمستوى الوعي والتأهيل إضافة إلى تعديل وتحديث القوانين الناظمة والاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق التطوير والأداء الإداري والتوظيف الإداري الكيفي والنوعي وصولاً إلى الشفافية والكفاءات الإدارية المنتجة".
واعتبرت سفاف أن خطوة التعاون هذه في مجال الموارد البشرية تعد نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مضيفة أن سوريا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي والإداري، في حين أكد لطيفي أن إيران تضع خبراتها الكاملة في متناول الجانب السوري.
كما أكد الجانبان أهمية العمل ضمن ورشات تدريبية تأهيلية تسهم في رفع مستوى الوعي الإداري بالاستفادة من التكنولوجيا والتقانة الحديثة.