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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/شويغو-تصريحات-زيلينسكي-حول-إعادة-الوضع-الأوكراني-لدولة-نووية-هي-بيان-خطير-للغاية-1058957998.html
شويغو: تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية
شويغو: تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:57+0000
2022-02-21T14:57+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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ودعا شويغو أثناء اجتماعه بمجلس الأمن الحالة في إقليم دونباس شديدة التوتر.وأضاف شويغو: "أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع أسلحة نووية أكثر بكثير من إيران وكوريا الشمالية، قد تظهر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي أوكرانيا".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/-شويغو-يصف-خلال-لقائه-مع-بوتين-اقتحام-غواصة-أجنبية-المياه-الروسية-بأنه-نشاط-غير-مبرر-وغير-مفهوم---1058546045.html
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شويغو: تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية

14:57 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، تصريحات زيلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية.
ودعا شويغو أثناء اجتماعه بمجلس الأمن الحالة في إقليم دونباس شديدة التوتر.
وأضاف شويغو: "أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع أسلحة نووية أكثر بكثير من إيران وكوريا الشمالية، قد تظهر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي أوكرانيا".

وتابع: "نتيجة لأعمال كل من المجموعات التخريبية وقصف المدفعية، أصبحت مدينة دونيتسك عمليا بلا ماء، وعلى أي حال، 90% من المدينة ليس فيها ماء. أما لوغانسك، ثلثا المدينة بلا غاز. في الواقع كل الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة اضطروا إلى النزوح".

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
هذا وقد أدى هذا النزاع المسلح، الذي بدأ في 2014 بعد أن شنت أوكرانيا عمليات ضد جمهوريتي لوغانتسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
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