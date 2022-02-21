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https://arabic.sputniknews.com/20220221/صحيفة-تكشف-عن-زيارة-مرتقبة-لوزير-الخارجية-الفرنسية-إلى-لبنان-1058933323.html
صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان
صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T07:31+0000
2022-02-21T07:31+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، تم فيه الاتفاق على استكمال البحث خلال زيارة يقوم بها الوزير الفرنسي إلى لبنان قريباً.وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم تتطور الأوضاع في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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العالم العربي

صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان

07:31 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، تم فيه الاتفاق على استكمال البحث خلال زيارة يقوم بها الوزير الفرنسي إلى لبنان قريباً.
وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم تتطور الأوضاع في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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