https://arabic.sputniknews.com/20220221/صحيفة-تكشف-عن-زيارة-مرتقبة-لوزير-الخارجية-الفرنسية-إلى-لبنان-1058933323.html
صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان
صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان
كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T07:31+0000
2022-02-21T07:31+0000
2022-02-21T07:31+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، تم فيه الاتفاق على استكمال البحث خلال زيارة يقوم بها الوزير الفرنسي إلى لبنان قريباً.وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم تتطور الأوضاع في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
صحيفة تكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان
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كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة "الجمهورية"
أن لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، تم فيه الاتفاق على استكمال البحث خلال زيارة يقوم بها الوزير الفرنسي إلى لبنان قريباً.
وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم تتطور الأوضاع في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.