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https://arabic.sputniknews.com/20220221/صحيفة-زيارة-رسمية-مرتقبة-لرئيسي-مصر-والجزائر-إلى-الكويت-1058934473.html
صحيفة: زيارة رسمية مرتقبة لرئيسي مصر والجزائر إلى الكويت
صحيفة: زيارة رسمية مرتقبة لرئيسي مصر والجزائر إلى الكويت
أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لكل من الرئيسين المصري والجزائري إلى الكويت، وذلك في إطار زيارة رسمية مقررة مسبقا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:10+0000
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العالم العربي
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وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيصل إلى الكويت يوم غد الثلاثاء بزيارة رسمية مع وفد رسمي مرافق له، حيث سيلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وفي السياق نفسه، يصل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، يوم غد الثلاثاء مع وفد رسمي المرافق له، في زيارة رسمية إلى الكويت يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
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العالم العربي

صحيفة: زيارة رسمية مرتقبة لرئيسي مصر والجزائر إلى الكويت

08:10 GMT 21.02.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة لكل من الرئيسين المصري والجزائري إلى الكويت، وذلك في إطار زيارة رسمية مقررة مسبقا.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيصل إلى الكويت يوم غد الثلاثاء بزيارة رسمية مع وفد رسمي مرافق له، حيث سيلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وفي السياق نفسه، يصل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، يوم غد الثلاثاء مع وفد رسمي المرافق له، في زيارة رسمية إلى الكويت يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
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